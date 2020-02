Hellpoint: disponibile una nuova missione standalone, 'The Thespian Feast', scaricabile gratuitamente su PC

Attraverso un comunicato stampa, Cradle Games ha annunciato un nuovo contenuto per Hellpoint, una missione standalone dal nome "The Thespian Feast" disponibile a titolo gratuito su PC.

The Thespian Feast è un capitolo sequel di Hellpoint che vi dà un assaggio di ciò che accadrà ad aprile. Presenta un nuovo protagonista, inviato a indagare sulla stazione spaziale abbandonata e si svolge 50 anni dopo gli eventi descritti in Hellpoint.

Hellpoint, il gioco in cui "Dark Souls incontra Dead Space" è un RPG oscuro e stimolante ambientato in un universo fantascientifico fortemente atmosferico in cui il confine tra scienza e occultismo è labile. Vi sveglierete nella stazione spaziale abbandonata di Irid Novo, in orbita attorno a un buco nero supermassiccio. Combattete terribili creature, affrontate gli Dei cosmici e svelate la loro storia contorta.

Vi ricordiamo che Hellpoint sarà disponibile per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch dal 16 aprile.