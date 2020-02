Il team di Final Fantasy 14 non sarà presente al PAX East a causa del Coronavirus

Purtroppo la recente epidemia di COVID-19 (noto al pubblico come Coronavirus) sta influenzando diversi settori economici, tra cui anche quello videoludico. Infatti di recente Sony ha deciso di non presentarsi al PAX East 2020 e la stessa cosa Ŕ stata decisa da Square Enix e dal team di Final Fantasy 14.

"Come la community sa, il COVID-19 si sta diffondendo nella parte est dell'Asia, vista la situazione della regione Square Enix ha deciso di cancellare la sua presenza al PAX East. Questa decisione difficile Ŕ stata presa per evitare ogni potenziale diffusione del virus e di dare prioritÓ alla salute del nostro team e dei fan." - riporta una nota apparsa sul sito ufficiale.

FONTE: Polygon