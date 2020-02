In Red Dead Redemption 2 gli animali imitano perfettamente il comportamento di quelli del mondo reale

Il mondo di Red Dead Redemption 2 sembra essere stato sviluppato in modo così scrupoloso per imitare quello reale. Il gioco, che è stato pubblicato nel 2018, ha al suo interno numerosi dettagli realistici, come ad esempio ciò che concerne la caccia.

Al fine di rendere tutto il più realistico possibile, Rockstar ha modellato il comportamento degli animali grazie all'intelligenza artificiale del gioco, in modo che la fauna selvatica possa funzionare indipendentemente senza alcun input da parte dei giocatori. Lo sviluppatore ha creato 200 specie di animali e ha trascorso molto tempo a capire come potevano interagire con il mondo e le altre specie.

Il canale YouTube "Red Dead Online Guides" ha pubblicato un particolare video in cui vengono messi a confronto i comportamenti degli animali nel gioco con quelli del mondo reale e la somiglianza è strabiliante. Si può notare infatti come orsi, lupi e volpi, facciano le stesse azioni durante l'atto di cacciare. Senza ulteriori indugi vi lasciamo al video.

Che ne pensate?

Vi ricordiamo che Red Dead Redemption 2 è disponibile per PC, Xbox One e PlayStation 4.

Fonte: VG247