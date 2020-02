Fuser è il nuovo gioco musicale di Harmonix, studio di sviluppo dietro Rock Band

Attraverso un comunicato stampa, NCSOFT e Harmonix Music Systems, sviluppatore della serie di videogiochi Rock Band, permetterà ai giocatori di suonare e creare mix da condividere con gli altri giocando a Fuser, il prossimo stadio evolutivo del gaming musicale interattivo. Fuser dà ai giocatori il controllo della musica e permette loro di fondere elementi diversi presi dalle hit dei più grandi artisti del mondo, inclusi Billie Eilish, The Chainsmokers, Imagine Dragons, Lil Nas X, Lizzo, Migos, Post Malone e tanti altri. FUSER uscirà nel 2020 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Windows PC.

Harmonix è all'avanguardia del gaming musicale interattivo da quasi 25 anni grazie a titoli come Frequency e Amplitude, e a successi innovativi e rivoluzionari come Rock Band e Dance Central. Con Fuser, Harmonix rivoluzionerà nuovamente il gaming musicale grazie a un gioco sandbox immersivo, in cui i giocatori sono incoraggiati a creare ed eseguire mix personalizzati delle più grandi hit musicali, e senza il bisogno di periferiche aggiuntive!

"Con Fuser offriremo il sogno musicale definitivo in formato videoludico", ha dichiarato Steve Janiak, CEO di Harmonix. "Al giorno d'oggi, la musica è un'esperienza. Non ci si limita più ad ascoltare album: la musica è anche registrare e condividere video in cui si cantano canzoni, guardare i propri gruppi preferiti suonare ai festival e condividere le ultime hit con gli amici. Fuser mette il giocatore al centro di tutto questo, dandogli la possibilità di mixare e condividere brani di successo e diventare star di un festival". Grazie alla tecnologia proprietaria di Harmonix, Fuser permetterà ai giocatori di mescolare in modo perfetto voci, linee di basso e altri strumenti degli artisti e dei generi musicali più disparati per creare un sound davvero personale con un gameplay innovativo. I giocatori potranno anche condividere le proprie creazioni e permettere a chiunque di guardarle online.

"La prima volta che abbiamo visto Fuser, abbiamo capito subito che si trattava di qualcosa di speciale", ha dichiarato Songyee Yoon, CEO di NCSOFT. "Prende l'incredibile curriculum decennale di Harmonix e distilla l'essenza della creazione, dell'ascolto e della condivisione della musica per rendere ogni giocatore una star. Non vediamo l'ora di vedere le creazioni dei nostri giocatori". Il gioco includerà più di 100 brani, ma qui sotto troverete un elenco parziale delle canzoni con cui potrete giocare.