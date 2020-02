Herman Miller e Logitech uniscono le forze per creare arredamento da gaming di altissima qualità

IKEA non è l'unica grande azienda di arredamento coinvolta nel mondo dei giochi. Logitech ha appena annunciato una partnership con il colosso dei mobili Herman Miller per creare "forniture ad alte prestazioni per i giocatori".

Pochissimi dettagli sono disponibili sui nuovi mobili da gioco Herman Miller. Un post sul blog che annuncia la partnership afferma: "È finalmente tempo: eccellenza ergonomica nei giochi. Abbiamo trascorso più di 100 anni a perfezionare la scienza dedicata alla postura corretta. Ora stiamo portando anni di innovazione, ricerca e scoperte scientifiche nel mondo del gaming", afferma la pagina.

Herman Miller realizza tutti i tipi di mobili, comprese sedie, scrivanie, tavoli e soluzioni di archiviazione. E il gioco non sarà il primo settore a cui l'azienda si dedicherà, poiché produce anche mobili focalizzati nell'ambito ospedaliero. Aspettiamoci quindi non solo sedie da gaming, ma anche scrivanie e molto altro, tutti dedicati a chi fa del gaming un vero lavoro.

It's official, we've joined forces with @HermanMiller to work on high-performance furniture for gamers. Find our more at: https://t.co/P1pyLVfYQS #KeepPlaying pic.twitter.com/74E4ywDGck