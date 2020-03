Pokémon Platino può essere finito senza subire danni? Un giocatore registra l'impresa

Anche se la serie Pokémon puň non risultare cosě impegnativa, ad un certo punto nel gioco finirete per subire inevitabilmente danni. Tuttavia un intrepido fan ha deciso di provare a vedere se era in grado di portare a termine il gioco senza essere colpito nemmeno una volta. Se vi sembra un compito impossibile dovrete ricredervi poiché ha registrato la sua impresa e pubblicata su YouTube.

Smallant1, cosě si fa chiamare lo YouTuber, ha deciso di usare Pokémon Platino per la sua impresa poiché č cresciuto con quel gioco e sapeva quindi come muoversi nel mondo dei mostriciattoli. Prima di arrivare al suo obiettivo il giocatore ha provato e riprovato diverse combinazioni di Pokémon in modo da contrastare ogni colpo degli avversari.

Durante la diretta agli spettatori č concesso stilare le regole: a Smallant1 č permesso salvare solo dopo aver sconfitto una palestra e se gli capita di subire un danno, deve ripristinare la palestra precedentemente rimossa. Alla fine una run č stata resettata 69 volte; una grande pazienza non c'č che dire. Insomma, l'obiettivo č stato sě raggiunto ma il giocatore ci ha impiegato la bellezza di 138 ore. Di seguito potete dare uno sguardo all'impresa del giovane YouTuber.

"La parte piů difficile del calvario č stata sicuramente rimanere concentrati tutto il tempo", ha detto Smallant1. "Se, in qualsiasi momento, avessi commesso un singolo errore, avrei subito un danno. Dopo aver giocato per cosě tanto tempo, ci č voluto molto sforzo per rimanere concentrato in ogni battaglia".

Fonte: Polygon