Ori and the Will of the Wisps e la Beta di Bleeding Edge tra i titoli disponibili a marzo su Xbox Game Pass per PC

Microsoft ha confermato la sua line-up di Xbox Game Pass per titoli PC in arrivo a marzo. Apre le danze Halo: Combat Evolved Anniversary, che è attualmente disponibile anche per i proprietari di Halo: The Master Chief Collection su Steam. La beta di Bleeding Edge di Ninja Theory sarà disponibile dal 13 al 15 marzo.

Tuttavia, forse la più grande uscita del mese è Ori and the Will of the Wisps. Verrà lanciato l'11 marzo e, sebbene sia confermato per Xbox Game Pass su console, i giocatori PC avranno anche la possibilità di godersi il mondo di gioco. Pikuniku, un puzzle game di Sectordub, sarà disponibile lo stesso giorno.

State of Decay 2: Juggernaut Edition arriverà il 13 marzo, mentre titoli come il gioco di carte di Lord of the Rings e Mother Russia Bleeds al momento non hanno date di uscita. Vale anche la pena notare che titoli come Thimbleweed Park, Shenmue I & II e Titan Quest: Anniversary Edition verranno eliminate presto. Avete ancora quindi poco tempo per giocarli.

Fonte: GamingBolt