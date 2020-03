Animal Crossing: un giocatore ha come obiettivo quello di guadagnare un miliardo di campane nel gioco per GameCube

Animal Crossing: New Horizons sta per arrivare ed i fan sono molto impazienti di poter mettere le mani sul nuovo capitolo della serie. Nell'attesa, molti di loro si sono catapultati sul canale Twitch di uno streamer per assistere ad un evento abbastanza particolare.

BrianMp16 è uno speedrunner di Animal Crossing che ha intrapreso una grande sfida: guadagnare un miliardo di campane attraverso un gameplay senza usare trucchi in modo di acquistare l'oggetto più costoso del gioco, ovvero un modello di un ufficio postale dal valore di 999.999.999 campane. Per fare questo, ha giocato alla versione GameCube di Animal Crossing per oltre 170 ore e ha ottenuto campane in modo legale, ovvero attraverso il lavoro e la vendita di oggetti. Il giocatore stima che l'intero processo gli richiederà circa 180 ore, un'impresa storica che ha intenzione di raggiungere questo venerdì.

"Da quando Animal Crossing è stato rilasciato il 16 settembre 2002, i giocatori di tutto il mondo hanno legittimamente acquisito tutti gli oggetti possibili nel gioco tranne uno: il modello di un ufficio postale", ha spiegato BrianMp16 su Reddit . "Questo oggetto è stato considerato il Santo Graal dei giochi di Animal Crossing a causa della straordinaria quantità di tempo e sforzi necessari per ottenerlo massimizzando il conto bancario". Ovviamente un modo per ottenerlo velocemente c'è; si tratta di inserire dei codici appositi nel gioco. "Ad usare codici sono buoni tutti" ha dichiarato il giocatore. "Voglio farlo legalmente e mi sembra giusto finire il gioco senza usare trucchi prima dell'uscita di New Horizons".

Se volete dare uno sguardo all'impresa, potete sintonizzarvi sul canale Twitch di BrianMp16 domani alle ore 23:00 dove spera di racimolare le ultime campane necessarie per acquistare il tanto atteso oggetto.

Vi ricordiamo che Animal Crossing: New Horizons sarà disponibile il 20 marzo in esclusiva su Nintendo Switch.

Fonte: Eurogamer.net