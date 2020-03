La streamer Pokimane ha firmato un contratto di esclusiva per rimanere su Twitch

Nonostante il recente esodo di streamer da Twitch verso altri lidi come Mixer, Facebook e Youtube, sembra che qualcuno abbia deciso di restare dove si trova. La nota influencer Imane "Pokimane" Anys, allo stato attuale una delle streamer più famose sulla piattaforma, ha infatti annunciato di aver firmato un contratto di esclusiva per restare su Twitch.

Ecco quanto dichiarato da Pokimane subito dopo la rivelazione:

"Da quando ho iniziato la mia carriera gaming su Twitch sei anni fa, la piattaforma mi ha dato una grandiosa opportunità per creare contenuti e connettermi con le persone di tutto il mondo. La community di streamer su Twitch, come la community che ho costruito intorno al mio canale, significano molto per me. Voglio continuare a lasciare il segno nel mondo dello streaming e credo che non ci sia un posto che possa offrire infrastruttura o strumenti migliori di Twitch.".

Pokimane può vantare 4 milioni di followers su Twitch, 4.6 milioni su Youtube e altrettanti seguaci su Instagram, quindi stiamo parlando di una personalità molto seguita online e di un ottimo affare per la piattaforma streaming, considerando l'attuale emorragia di influencer.

La fuga degli streamer da Twitch iniziò con il più famoso di tutti, Tyler "Ninja" Blevins, il quale firmò con contratto con Mixer, la piattaforma di Microsoft. In seguito, altri influencer noti decisero di abbandonare Twitch alla ricerca di nuovo pubblico e nuove possibilità per evolvere il proprio brand: su Mixer approdò anche Michael "Shroud" Grzesiek, mentre Jack "Courage" Dunlop si trasferì su Youtube e Jeremy "DisguisedToast" Wang su Facebook Gaming.

Per fortuna, gli utenti Twitch potranno ancora contare su Pokimane, Dr.Disrespect e molti altri. Cosa ne pensate? Secondo voi Twitch sta iniziando ad aver paura della concorrenza?

