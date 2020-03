Xbox Series X e PS5: il Coronavirus influenzerà anche la loro uscita?

In questo periodo storico ci sono cose ben più importanti di cui preoccuparsi quando si parla di Coronavirus. Attualmente le persone decedute in tutto il mondo sono circa 3300 e in particolare nel nostro paese la situazione è seria.

Tuttavia il COVID-19 ha senza dubbio avuto un impatto non solo sulla nostra salute, ma anche sull'economia globale; nel settore videoludico ad esempio, sono molti gli eventi slittati (uno tra tutti il GDC 2020 che è stato rinviato a data da destinarsi), mentre a giugno sarà il turno dell'E3 2020 che, stando a quanto riferito almeno per ora, si farà. Molti publisher hanno dato forfait e tantissimi studi indie hanno subito le conseguenze della cancellazione di questi eventi, perdendo l'occasione di ottenere finanziamenti per i loro progetti.

Non si tratta solo delle conferenze: anche la produzione di diversi tipi di hardware, come Nintendo Switch e Valve Index, ha subito ritardi proprio per la mancanza di reperibilità dei materiali, proprio perché in Cina molte fabbriche sono state chiuse. E per quanto riguarda la tecnologia che verrà? L'uscita di PlayStation 5 ed Xbox Series X verrà influenzata dal Coronavirus? Entrambe le console sono programmate per arrivare alla fine dell'anno, ma con la produzione rallentata a causa dell'epidemia, è probabile che la loro data venga posticipata. E inoltre, con il mercato del lavoro praticamente fermo in questo periodo, anche se nel 2020 dovesse uscire una sola di quelle console, le persone potranno permettersi di acquistarla? Sono tutti interrogativi che per ora non hanno una risposta definitiva: non sappiamo ancora quanto durerà questa emergenza, ma sappiamo che gli scienziati di tutto il mondo stanno cercando di studiare il virus in modo da trovare un farmaco valido ed un vaccino. Per ora l'uscita delle console next-gen è un'incognita, poiché nemmeno Microsoft e Sony hanno dichiarato qualcosa al momento.

Ovviamente in questo inizio 2020 ci sono anche cose positive: quest'anno sarà un grande anno per quanto riguarda le uscite. Tra pochi giorni i giocatori potranno mettere mano su Animal Crossing: New Horizons e DOOM Eternal, ad aprile sarà il turno di Final Fantasy 7 Remake, mentre a giugno arriverà Ghost of Tsushima, senza contare settembre, mese in cui sarà disponibile il tanto atteso Cyberpunk 2077. Speriamo che questo tempo venga utilizzato dalle grandi società per riflettere su determinate scelte in modo da stilare un piano per il futuro, una volta che a questa emergenza sanitaria venga messa finalmente la parola fine.

