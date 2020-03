Secondo Jason Schreier il Coronavirus causerà ritardi nelle uscite dopo il mese di aprile

Siamo in piena emergenza Coronavirus, una pandemia che sta creando seri problemi a numerose aziende di vari settori. Tra le industrie colpite, c'è anche quella dei videogiochi, con grandi eventi cancellati, studi di sviluppo che optano per il lavoro da casa e vari tornei eSport rinviati o annullati.

Fortunatamente un barlume di speranza è stato dato da Microsoft che, al momento, non ha modificato i suoi programmi per il lancio di Xbox Series X. Altro segnale positivo potrebbe essere quello della Gamescom, poiché gli organizzatori continuano a preparare l'evento per il mese di agosto.

Tuttavia, c'è anche chi crede che l'emergenza Coronavirus avrà un impatto sulle uscite di giochi dopo il mese di aprile.

Secondo il noto giornalista di Kotaku, Jason Schreier, dovremmo aspettarci qualche ritardo per quanto riguarda le uscite dopo il prossimo mese. Su Twitter Schreier afferma:

"Non è la cosa più importante al mondo in questo momento, ma non passerà molto tempo prima che inizino i rinvii dei videogiochi a causa del Covid-19. I giochi in programma per questo mese e forse per aprile dovrebbero arrivare, ma per quelli in programma successivamente non ci scommetterei."

Not the most important thing in the world right now, but it won't be too much longer before the Covid-19 video game delays start. Games that are planned for this month and maybe April should be fine, but after that all bets are off — Jason Schreier (@jasonschreier) March 16, 2020

Il giornalista non indica in modo specifico quali titoli potrebbero essere rinviati, tuttavia il quadro dipinto da Jason Schreier dopo il mese di aprile è abbastanza preoccupante per l'industria.

Che ne pensate di questa situazione?

Fonte: Twitter.