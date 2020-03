Coronavirus: il CEO di Ubisoft ringrazia tutti i dipendenti della società in questo momento difficile

Il CEO di Ubisoft Yves Guillemot ha inviato una lettera allo staff dell'azienda in merito alla pandemia di COVID-19. È una nota sincera ed emotiva in cui Guillemot elogia le sue squadre per l'impegno e i contributi durante questo periodo che ha messo a dura prova il mercato del gaming.

"Siamo ora in una pandemia, con effetti di vasta portata sulla nostra vita quotidiana", ha detto Guillemot. "In questo momento, è essenziale prendersi particolare cura di noi stessi e dei nostri cari. La salute e il benessere dei membri del team Ubisoft è la nostra principale preoccupazione e abbiamo preso le misure necessarie per garantire che tutti voi siate al sicuro".

Come numerosi altri sviluppatori di giochi, Ubisoft sta permettendo ai suoi dipendenti di lavorare da casa nel tentativo di arginare la pandemia. Guillemot ha anche osservato nella sua nota che spera che i team globali di Ubisoft impareranno dalle varie aziende cinesi. "L'esperienza dei nostri amici cinesi ci dà la speranza di dimostrare che comportamenti responsabili e misure di salute pubblica possono farci uscire dalla crisi", ha affermato.

Nella nota, Guillemot parla anche di come non si aspetta che l'epidemia abbia un impatto significativo sulla linea di fondo di Ubisoft, dichiarando che la società ha "sufficienti riserve di liquidità" da cui può attingere durante questo periodo. Il CEO ha anche affermato di essere orgoglioso di lavorare in un settore che può aiutare le persone a distrarsi dai problemi del mondo e rimanere in contatto con gli amici durante un periodo di "distanziamento sociale".

"Il nostro core business - i videogiochi - ci consente di offrire un contributo significativo a tutti coloro che attualmente cercano modi divertenti di trascorrere il loro tempo nel confinamento delle loro case", ha dichiarato. Ubisoft non è la prima azienda ad attuare lo smart working per i propri dipendenti: recentemente hanno optato per questa alternativa anche Microsoft e Bungie.

Fonte: GameSpot