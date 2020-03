La famiglia degli Xbox Game Studios sta per ingrandirsi con una nuova acquisizione?

Microsoft è attualmente nel bel mezzo dello streaming Game Stack Live, che si concentra sugli strumenti per gli sviluppatori e sulle interviste originariamente pianificate per la GDC prima che fosse posticipata. Mentre la maggior parte delle cose trattate interesserà la community di sviluppo, lo show ha preso il via con un discorso introduttivo del GM of game developer experiences di Microsoft Kevin Gammill, che si è lasciato sfuggire che la famiglia degli Xbox Game Studios ora include 16 team first party.

Perché è significativo? Perché attualmente sappiamo che 15 studi fanno parte degli Xbox Game Studios. Questo indicherebbe che potrebbe essere stata effettuata un'altra acquisizione.

"La particolarità in Microsoft è che costruiamo gli strumenti per gli sviluppatori e li utilizziamo nei nostri 16 studi per creare giochi. Riconosciamo che lo sviluppo consiste nel portare la tecnologia ai suoi limiti assoluti".

Ora, se si trattasse di uno show live, probabilmente si potrebbe pensare a un errore, ma l'intro di Gammill era chiaramente preregistrato e modificato, quindi non dovrebbe trattarsi di un errore. Per la cronaca, gli studi attualmente confermati nella famiglia degli Xbox Game Studios sono 343 industries, Compulsion Games, Double Fine, InXile Entertainment, Mojang, Ninja Theory, Obsidian Entertainment, Playground Games, Rare, The Coalition, The Initiative, Turn 10, Undead Labs, World's Edge e Xbox Global Publishing. Inoltre, non è del tutto chiaro se Xbox Global Publishing sia coinvolto nello sviluppo, altrimenti Microsoft avrebbe solo 14 studi interni, il che significa che altri due team potrebbero essere stati acquisiti. Detto questo, per ora, possiamo affermare che gli Xbox Game Studios sono composti da 15 studi.

Quindi, Microsoft ha acquisito un nuovo studio? Recentemente si è parlato di uno studio polacco, si è pensato a Techland, The Farm 51 e People Can Fly (anche CD Projekt Red è uno studio polacco, ma probabilmente fuori dalla fascia di prezzo di Microsoft). Microsoft ha anche lavorato a stretto contatto con Asobo Studio (A Plague Tale: Innocence) sul nuovo Microsoft Flight Simulator, quindi un'acquisizione avrebbe senso. C'è anche la possibilità che Microsoft abbia fondato da zero un nuovo studio.

Che ne pensate?

Fonte: Wccftech.