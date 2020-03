Cyberpunk 2077 riceverà a giugno The World of Cyberpunk 2077, il libro dedicato alla lore del gioco

Cyberpunk 2077 avrà una storia profonda e coinvolgente e una gran quantità di retroscena in cui i giocatori potranno tuffarsi. Se siete curiosi di saperne di più sul mondo di gioco, su Night City, sui personaggi che la abitano e su molto altro che sarà alla base della narrazione che verrà raccontata, abbiamo delle ottime notizie.

Anche se il gioco arriverà tra qualche mese, The World of Cyberpunk 2077, un libro di Dark Horse dedicato alla lore del titolo, uscirà il 17 giugno.

Aspettatevi "un'intricata fusione di arte e lore" attraverso quasi duecento pagine che "esaminano impianti cibernetici, armi, personaggi e altro". Il libro avrà un prezzo di $ 39,99 e dovrebbe tenerci occupati fino a quando il gioco uscirà a settembre.

Cyberpunk 2077 arriverà il 17 settembre per PS4, Xbox One, PC e Stadia, e CD Projekt RED ha dichiarato che, nonostante l'attuale pandemia di COVID-19, il titolo non subirà ritardi.

Che ne dite?

Fonte: Gamingbolt.