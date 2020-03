Samurai Shodown e altri sette giochi saranno disponibili prossimamente su Epic Games Store

Epic Games ha deciso di celebrare la primavera annunciando quali saranno i prossimi titoli in arrivo sul suo store.

Forse il più importante di tutti è Samurai Shodown, che però non ha ancora una data di uscita su PC. Il gioco è stato lanciato su Xbox One e PlayStation 4 lo scorso anno e prossimamente su PC. Epic ha anche rivelato altri sette progetti indie in arrivo; tra questi Dread Nautical, un gioco di ruolo a turni che si svolge su una nave da crociera, in uscita il 29 aprile ed è ora disponibile per il pre-acquisto.

Totally Reliable Delivery Service è il secondo gioco in arrivo sullo store ad aprile; in cooperazione con un vostro amico dovrete consegnare merci utilizzando tutti i mezzi possibili. Oltre a questo sempre in aprile uscirà Industries of Titan, un simulatore manageriale in cui potrete costruire una città industriale progettando inoltre fabbriche.

Slugde Life è in arrivo questa primavera ed è un surreale gioco in prima persona che vede come protagonista un gatto "particolare". Il 1° giugno è il momento di Diabotical, un arena shooter in cui vestirete i panni di un robot. Among Trees invece è un gioco in cui potrete costruire la vostra baita ed esplorare, creare e scoprire molte delle delizie della natura.

Infine, l'ultimo gioco annunciato da Epic Games si chiama Saturnalia, un genere horror ambientato nella Sardegna del 1989. La storia segue un gruppo di sconosciuti che si recano sull'isola per risolvere i suoi misteri. Attualmente non c'è una data di uscita certa, ma il gioco verrà pubblicato verso la fine dell'anno.

