Doom Eternal completato da un giocatore disabile grazie al fantastico Xbox Adaptive Controller

Doom Eternal ha un'azione incredibilmente adrenalinica mentre tentiamo di farci strada tra orde di creature infernali. Una delle modalità di difficoltà di Doom Eternal è Nightmare, la modalità più difficile disponibile, e sembra che un giocatore disabile stia tentando di completarla dopo aver completato la difficoltà Hurt Me Plenty. Il successo e la determinazione hanno attirato l'attenzione di Hugo Martin.

Uno screenshot in un post su Facebook recita: "sto giocando a Nightmare ora... questo potrebbe richiedere del tempo, ma devo farlo per la scienza", continua, "voglio essere il primo ragazzo con una mano a completarlo a modalità Nightmare". Le immagini del post mostrano che il giocatore non solo ha completato il gioco a difficoltà Hurt Me Plenty, ma mostrano che lo ha fatto utilizzando l'Xbox Adaptive Controller.

Hugo Martin, creative director di Doom e Doom Eternal, ha visto il post e non solo gli è piaciuto, ma ha lasciato un commento: "signore, siete uno SLAYER! RISPETTO!" si legge.

Disabled gamer in the FB group just beat DOOM Eternal on HMP with an adaptive controller!



