Control disponibile tra i titoli in saldo dell'Epic Games Store

Epic Games Store ha da poco dato il via ai suoi saldi di primavera, che vi consentiranno di mettere le mani su ottimi titoli (parliamo del mondo PC) con sconti fino al 75%. Se siete interessati di seguito potete trovare una lista con alcune delle offerte pił interessanti.

Red Dead Redemption 2 a 47,99 euro

Borderlands 3 a 29,99 euro

Control a 38,99 euro

Metro Exodus a 19,99 euro

Phoenix Point a 29,99 euro

The Division 2 a 9,89 euro

Alan Wake a 3,74 euro

Far Cry 3 a 7,99 euro

Metro 2033 Redux a 4,99 euro

Metro Last Light Redux a 4,99 euro

"L'invasione di un'agenzia segreta di New York da parte di una minaccia ultraterrena ti porta a diventare la nuova direttrice: dovrai lottare per riconquistare Control. Dallo sviluppatore Remedy Entertainment, in questa avventura dinamica soprannaturale in terza persona dovrai imparare a padroneggiare abilitą ultraterrene, equipaggiamenti modificabili e ambientazioni interattive scontrandoti nel frattempo con un mondo imprevedibile e oscuro" - recita la descrizione di Control.

I saldi termineranno il 16 aprile.

FONTE: Epic Games Store