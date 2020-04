Anche Cory Barlog critica il CEO di Gearbox per la questione bonus ai lavoratori

Il CEO di Gearbox Software Randy Pitchford è stato al centro di una recente polemica secondo la quale non avrebbe pagato i bonus promessi agli sviluppatori di Borderlands 3. Lo stesso Pitchford ha smentito questa teoria, tuttavia molti esponenti del mondo videoludico lo hanno criticato.

Anche Cory Barlog di Sony Santa Monica si unito alle voci contrarie, con un commento che è stato poi cancellato:

"Questo è un comportamento di merda verso le persone responsabili di quello che hai creato." - ha dichiarato Barlog.

Ovviamente anche altri esponenti dell'industria hanno criticato aspramente il presunto comportamento di Pitchford, soffermandosi sulla quantità di stress e di ore di lavoro (spesso anche straordinari) che gli sviluppatori devono sopportare, specialmente quando si hanno tempi di consegna molto stretti.

Some advice for new devs: Ignore bonuses or any other discretionary payments when assessing companies or negotiating your contract. Focus on salary. Let bonuses be a nice surprise when you get them, rather than a disappointment when you don?t. https://t.co/LkSykSM94i