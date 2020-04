Zelda incontra Paper Mario grazie a questo strabiliante video creato da un fan

All'inizio di questa settimana, abbiamo sentito alcune voci sul potenziale arrivo di più giochi di Mario per festeggiare i suoi 35 anni; tra i titoli ipotizzati vi era Paper Mario. Mentre molti fan adorerebbero vederlo tornare in forma, come sarebbe se Nintendo decidesse di trasformare uno dei suoi altri franchise più importanti in un'esperienza cartonata?

Il 2 aprile, il canale YouTube 64 Bits ha rivelato un incredibile trailer per il suo concept, Paper Zelda. In breve, ci consente di dare uno sguardo a come sarebbe la serie The Legend of Zelda con un modello Paper Mario. Il video dà vita a una serie di scene di vari giochi di Zelda - incluso il sequel di Breath of the Wild - mostrando anche come funzionerebbe la meccanica del gioco e la mappa del mondo.

Il video è molto breve, ma mostra titoli iconici come Majora's Mask, Wind Waker e A Link to the Past. Il risultato è pazzesco e viene voglia davvero di sperare che Nintendo sviluppi un crossover di questo genere. Senza ulteriori indugi di seguito potete prenderne visione.

Che ne pensate? Vi piacerebbe un titolo così? Fatecelo sapere nei commenti.

Fonte: Nintendo Life