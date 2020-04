Apex Legends: Le Vie degli Antichi si mostra in un nuovo trailer

Oggi Respawn ha rilasciato un nuovo trailer di Apex Legends che offre ai giocatori uno sguardo di tutte le attività che saranno disponibili durante l'evento "Le Vie degli Antichi", che inizia domani e durerà fino al 21 aprile.

I giocatori potranno sfidare orde di Prowlers della città di Bloodhound ed scoprire una serie di nuove skin esclusive per gli eventi, tra cui Young Bloodhound Skin. Inoltre, a partire da domani, Respawn aggiungerà permanentemente anche la modalità Duos e la rotazione della mappa, dando ai giocatori la possibilità di giocare a Duos o Trios su Canyon dei Re e Confini del Mondo.

A partire da domani, l'elusivo ed esperto Bloodhound riporterà i giocatori a Le Vie degli Antichi nel suo Town Takeover nella mappa Confini del Mondo per affrontare ''le Prove di Bloodhound". In questa arena i giocatori affronteranno terrificanti Prowlers, per avere la possibilità di mettere le mani su un bottino di alto livello. L'evento Le Vie degli Antichi offre una nuovissima serie di premi con ricompense ispirate alle ultime storie di Frontiera: Le vie degli Antichi, nonché il ritorno di 8 skin Cacciatore Leggendarie in offerta per l'acquisto diretto.

