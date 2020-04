Il Coronavirus nel Regno Unito ha portato un Dalek a pattugliare le strade

Ai tempi del Coronavirus, ogni mezzo è lecito per dire alle persone di stare a casa. Noi ad esempio abbiamo il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, diventato famoso per i suoi video (e da cui è stato tratto un videogioco parodia di Space Invaders), mentre nel Regno Unito, in un piccolo villaggio, è stato visto un Dalek che pattuglia le strade.

Per chi non fosse avvezzo alla serie TV "Doctor Who", i Dalek sono dei mutanti extraterrestri spietati che vogliono sterminare qualsiasi razza a loro inferiore. Sono diventati famosi per il loro mantra "Exterminate!" che viene ripetuto per tre volte ogni volta durante gli episodi. La scena del Dalek a "passeggio" per le strade deserte della cittadina è diventato virale.

C'è chi ci ha ovviamente scherzato: un utente su Twitter ha scritto: "La fauna selvatica sta finalmente tornando nelle strade della Gran Bretagna. La natura sta guarendo", mentre un altro, ripetendo la frase dei Dalek, ha esclamato "Self-Isolate! Self-Isolate! Self-Isolate!". Di seguito potete dare uno sguardo al video registrato da un utente Twitter dove si sente il Dalek parlare ed esortare le persone ad auto isolarsi.

Things are getting pretty serious. pic.twitter.com/OLc6egO9V5 — Ben (@Jamin2g) April 3, 2020

Speriamo che il Dalek avverta la popolazione solo parlando e non si decida ad utilizzare anche la sua pistola!

Fonte: Sky