Final Fantasy 7: i protagonisti diventano personaggi di Cartoon Network grazie ad una fan art

Come sarebbero i personaggi di Final Fantasy 7 in stile Cartoon Network? Se anche voi ve lo state domandando allora questa nuova fan art fa giusto al caso vostro.

L'utente Reddit Junaid Chundrigar ha di recente condiviso un'immagine che ritrae Cloud e compagni nelle loro controparti di Cartoon Network. Se anche voi pensate di aver già visto lo stile dell'immagine allora avete ragione, in effetti la stessa è presente anche nella serie animata Bad Days, creata da Junaid Chundrigar e Davor Bujakovic. Di seguito potete trovare l'immagine menzionata in apertura.

"Il mondo è in mano alla compagnia elettrica Shinra, che sfrutta come risorsa energetica la mako, linfa vitale del pianeta. Nella città di Midgar, il mercenario Cloud Strife, ex membro dell'unità d'élite SOLDIER al servizio della Shinra, accetta di aiutare il gruppo di resistenza Avalanche, ignaro delle straordinarie conseguenze della sua scelta." - recita la descrizione di Final Fantasy 7 Remake.

Final Fantasy 7 Remake sarà disponibile su PS4 dal 10 aprile.

FONTE: Dualshockers