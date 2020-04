È in arrivo Sound BlasterX AE-5 Plus, la nuova scheda audio di Creative dedicata al PC gaming

Creative Technology amplia la sua gamma di prodotti audio per gaming su PC con la sua nuova Sound BlasterX AE-5 Plus, una versione migliorata della Sound BlasterX AE-5. Sound BlasterX AE-5 Plus, con suono surround avanzato, è in grado di superare tutte le aspettative degli appassionati di giochi per PC.

La celebre Sound BlasterX AE-5 ha ricevuto un due Innovation Awards al CES 2018 in "Hardware e componenti per computer" e "Accessori per computer". Supportata dalla lunga storia e ricerca della tecnologia di elaborazione audio di Sound Blaster esattamente come Xamp, il pluripremiato bi-amplificatore per cuffie discreto, e alimentata da un DAC ESS SABRE32 Ultra-class da 122 dB a 32 bit / 384 kHz, è stata anche la prima scheda audio al mondo con un controller RGB integrato e uno degli accessori preferiti dai videogiocatori.

Ora, con il supporto per la codifica Dolby Digital Live e Connect, Sound BlasterX AE-5 Plus offre più opzioni per i dispositivi audio esterni, per un'esperienza di gioco ancora più avanzata di prima. Insieme all'attuale AE-5, è stata anche aggiornata con Sound Blaster Command, l'ultimo software dall'interfaccia intuitiva. Acquistabile ad un prezzo interessante, rappresenta un'offerta irresistibile per tutti gli appassionati di giochi per PC.

È possibile acquistare Sound BlasterX AE-5 Plus al prezzo di €124,99 (iva non inclusa) su Creative.com.