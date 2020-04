GameStop inizia la riapertura graduale dei negozi

Attraverso un comunicato stampa, GameStop annuncia la riapertura graduale dei suoi negozi sparsi in tutta Italia. Alcune sedi in Lombardia sono già aperte, ma a partire dalla prossima settimana ulteriori negozi in Italia ricominceranno ad essere operativi.

Il principio utilizzato per definire la riapertura graduale è stato quello di analizzare i processi migliorandoli insieme ai colleghi in store così da offrire, a chi ne avesse bisogno, tutti i servizi GameStop, sempre in ottemperanza della legge e nel rispetto delle regole. "I nostri negozi sono stati aperti rispettando tutte le procedure di sicurezza emanate dando inoltre, ci teniamo a sottolineare, la possibilità di tornare a lavorare in maniera del tutto volontaria" si legge nel comunicato.

La società ha, inoltre , attivato una procedura di conversione online di tutti gli acquisti prenotati nei nostri negozi: chi lo desidera può comodamente acquistare online il prodotto prenotato utilizzando la caparra già versata in negozio. "La riapertura di alcuni nostri negozi è il primo passo verso un graduale ritorno alla normalità sui cui, con tenacia, stiamo lavorando e ci permetterà inoltre di poter tutelare migliaia di posti di lavoro" afferma GameStop.

La società ribadisce che i clienti dovranno sottostare alle regole e di usufruire del sito web per effettuare acquisti consigliando ai giocatori di non uscire se non strettamente necessario.

Fonte: GameStop