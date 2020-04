Blizzard contro le mod per evitare un altro DOTA

All'inizio di quest'anno, insieme al rilascio di Warcraft 3 Reforged, Blizzard ha cambiato la sua politica riguardante i giochi personalizzati per la sua community di modder. Le regole della compagnia sono molto simili a quelle in vigore da tempo, in quanto insiste sul fatto che le versioni modificate dei suoi giochi non possono essere vendute da terzi, ma solo rilasciate liberamente al pubblico. Ma la società ha aggiunto alcune nuove restrizioni distintive, dandole il controllo quasi totale sui giochi personalizzati.

Caroline Womack è un avvocato ed ha uno studio legale situato a Los Angeles specializzata nel campo dell'intrattenimento digitale, della proprietà intellettuale e della protezione del marchio, con particolare attenzione ai videogiochi. È specializzata inoltre nel Digital Millennium Copyright Act, cioè su tutto ciò che influisce sull'uso nei videogiochi, così come "le complessità del settore dei videogiochi, con questioni relative a copyright, marchi, protezione del marchio e altro ancora".

"Blizzard vuole essere sicura di ottenere il maggior numero possibile di diritti sui contenuti nei giochi personalizzati", ha dichiarato Womack in un'intervista. La determinazione di Blizzard a bloccare i suoi diritti legali ha le sue radici storiche nel gioco modificato noto come DOTA, o Defense of the Ancients, una mod costruita sul World Editor di Warcraft 3 e rilasciata nel 2003. Un gruppo di modder ha trasformato il gioco di strategia in tempo reale originale, eliminando le sue risorse, facendolo diventare un gioco di combattimento. Ha generato un genere, chiamato MOBA, che è ora un punto fermo degli eSport. Come mod gratuita, DOTA ha avuto un enorme successo, attirando una comunità di sostenitori che hanno contribuito a mantenere e pubblicizzare il gioco. E sebbene Blizzard avesse determinati diritti sulle risorse del gioco, non possedeva il nome o il design centrale.

E così, Valve ha acquisito i diritti sul nome e ha assunto il suo modder più attivo e ha iniziato a lavorare su un nuovo gioco chiamato Dota 2, che non utilizzava alcuna tecnologia, personaggio o copyright intellettuale di Blizzard, ma ha seguito il suo modello di gioco essenziale. Ne è conseguita, com'era prevedibile, una lotta legale tra Blizzard e Valve, sulla base della quale la società possedeva il marchio DOTA. Blizzard ha sostenuto che il suo accordo di licenza con l'utente finale prevedeva di possedere i beni di DOTA, ma non ha sostenuto che possedesse il concetto o il design della mod. La società ha dichiarato che DOTA è stata fortemente associata ai suoi diritti d'autore, dopo anni di uso pubblico. Alla fine la questione fu risolta, con Valve che mantenne i diritti sul nome Dota 2, anche se era nato da un gioco creato da Blizzard. Dota 2, rilasciato nel 2013, ha continuato a godere di un enorme successo finanziario.

"Blizzard potrebbe aver apportato molte di queste modifiche al suo accordo con l'utente alla luce di quanto accaduto con DOTA", afferma Womack. La principale differenza tra il vecchio accordo con l'utente e quello nuovo, è un passaggio all'inizio del documento che recita: "I giochi personalizzati sono e rimarranno di proprietà esclusiva di Blizzard. Senza limitare quanto precede, l'utente assegna a Blizzard tutti i diritti, il titolo e l'interesse nei confronti di tutti i Giochi personalizzati, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti d'autore sul contenuto dei Giochi personalizzati".

Ciò significa che se un modder crea un gioco che verrà successivamente utilizzato come modello da una società di gioco rivale, come nel caso di Dota 2, Blizzard sarà in una posizione più forte per intervenire con i suoi avvocati. È un'aggiunta sorprendente, perché sostiene che qualsiasi gioco commerciale che assomiglia o è una mod derivata da Blizzard potrebbe essere presa di mira. Nell'incerto mondo della protezione del copyright dei videogiochi, ogni piccola parte dell'armatura legale è utile.

Un ulteriore articolo invece dichiara che il modder cede tutti i suoi diritti morali. "Ciò consente a Blizzard di acquisire contenuti creativi e originali da giochi personalizzati e di modificarli come desidera senza accreditare il creatore del gioco personalizzato" ha spiegato l'avvocato. "Nel complesso, questa disposizione anticipa l'evidente obiettivo di Blizzard: non solo la società possiede i contenuti protetti da copyright inclusi nel gioco personalizzato, ma può anche modificarli, utilizzarli e sfruttarli senza dare crediti al modder".

Fonte: Polygon