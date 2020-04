Nighthawks in un teaser trailer che ci mostra l'spirato RPG a tema vampiresco di Wadjet Eye

Wadjet Eye Games - la compagnia dietro classici dell'avventura point-and-click come Unavowed e Blackwell - ha finalmente svelato il suo ultimo sforzo editoriale: Nighthawks, RPG a tema vampiresco sviluppato da Curiosity Engine.

Nighthawks, nato dal successo su Kickstarter nel 2018, metterà i giocatori nei panni di un vampiro appena trasformato. L'ambientazione è un mondo moderno in cui le persone normali sono a conoscenza dell'esistenza di queste creature e in molti hanno cominciato ad accettare questa situazione.

Nella descrizione ufficiale del gioco leggiamo:

"Sei mesi fa, sei morto e sei rinato. Sei un vampiro. Un predatore. Non una semplice creatura della notte, ma uno dei suoi padroni. Almeno, è così che dovevano andare le cose".

"Sfortunatamente, il mondo è cambiato. Il segreto è stato svelato. I vampiri sono stati esposti e, sebbene la tua esistenza sia tollerata, la tua nuova sete di sangue non lo è. Sei venuto in una città disposta a promettere un nuovo inizio, solo per trovare sospetto e fame nelle sue strade buie. Ma la morte e la paura non ti ostacoleranno. Quando il sole tramonta, gli emarginati risorgono".

Nighthawks arriverà su PC all'inizio del prossimo anno e Wadjet Eye, in precedenza, ha detto di voler portare il gioco su "quante più piattaforme possibili".

Fonte: Eurogamer.net.