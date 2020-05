Borderlands il film vedrà Cate Blanchett nei panni di Lilith?

Il film di Borderlands sarà diretto da Eli Roth, ma per quanto riguarda gli attori ad oggi non sappiamo nulla, o quasi. Alcune recenti fonti infatti, indicano che l'attrice Cate Blanchett è in trattativa per il ruolo di Lilith.

Eli Roth dirigerà il film con Avi e Ari Arad che verrà prodotto dalla società Arad Prods insieme a Erik Feig. Craig Mazin, che ha vinto un Emmy per aver scritto "Chernobyl", ha scritto l'ultima bozza della sceneggiatura. Se l'accordo avrà esito positivo sarà un'altra grande vittoria per lo studio: attualmente si tratta solo di voci, perciò ne sapremo sicuramente di più quando la casa di produzione annuncerà tutti gli attori.

Borderlands, lanciato nel 2009, è un gioco sparatutto in prima persona creato e sviluppato da Gearbox Software e pubblicato dall'etichetta 2K di Take-Two Interactive Software. Il gioco è ambientato alla frontiera di un universo fantascientifico - il pianeta di Pandora - che è stato abbandonato da una mega-corporazione prima degli eventi del gioco. La serie ha venduto oltre 57 milioni di unità in tutto il mondo. Il capitolo più recente, Borderlands 3, è stato pubblicato lo scorso settembre.

Fonte: Variety