The Ascent: l'affascinante action RPG cyberpunk in azione in un video gameplay

Una delle maggiori critiche all'evento Inside Xbox di giovedì è stata una sorprendente mancanza di gameplay, a fronte di una serie di filmati e riprese cinematografiche. Un gioco che si è distinto con un gameplay chiaro è stato The Ascent, un ARPG a tinte cyberpunk che verrà pubblicato in esclusiva su Xbox Series X. E ancora meglio, da allora è stato rilasciato un nuovo video di 12 minuti di gameplay.

Per coloro che non sono stati in grado di capire di cosa parlava davvero The Ascent dal suo breve trailer di Inside Xbox, i 12 minuti gameplay riempiono definitivamente le lacune. The Ascent è uno sparatutto top-down ARPG, come un Diablo che incontra Enter the Gungeon o Helldivers, ma è tutto ambientato in un futuro mondo cyberpunk distopico.

I giocatori raccoglieranno equipaggiamento, armi e altro per affrontare orde di nemici; come altri ARPG, in The Ascent non mancheranno le diverse abilità che verranno utilizzate dai giocatori per farsi strada nel gioco. Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla visione del filmato.

To see this content please enable targeting cookies. Manage cookie settings

The Ascent arriverà su Xbox Series X entro la fine dell'anno.

Fonte: GameSpot