Secondo Nintendo l'epidemia di Covid avrà un grande impatto sullo sviluppo dei videogiochi

Nintendo ha recentemente annunciato che l'epidemia di Coronavirus avrà un grande impatto sullo sviluppo dei videogiochi, ovviamente in negativo.

Secondo un recente studio pare infatti che molti dei titoli Nintendo subiranno dei ritardi, lo stesso rapporto parla di come il Presidente della compagnia abbia informato gli investitori circa la situazione:

"Al momento non siamo in grado di produrre il numero di unità previste, detto questo ci sono segni di una graduale ripresa. Possiamo quindi anticipare che l'impatto del COVID-19 dovrebbe placarsi di qualche punto durante l'estate e che il volume che potremmo produrre durante l'anno dovrebbe allinearsi con le nostre unità di previsione delle vendite per questo anno fiscale."

"Dopo un sonno durato 100 anni, Link si sveglia da solo in un mondo che non ricorda più. Adesso, l'eroe leggendario deve esplorare terre vaste e pericolose per ritrovare la memoria prima che Hyrule si perda per sempre. Armato solo di ciò che riesce a trovare, Link parte alla ricerca delle risposte e delle risorse di cui avrà bisogno per sopravvivere." - recita la descrizione di TLoZ: Breath of the Wild.

Breath of the Wild è disponibile su WiiU e Nintendo Switch.

