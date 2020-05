Control svelerà cosa è successo nel finale di Alan Wake nel prossimo DLC

Control riceverà a breve un nuovo DLC espansione, intitolato AWE, il quale non solo arricchirà l'esperienza del gioco, ma svelerà anche alcuni retroscena legati ad un altro titolo Remedy, Alan Wake.

In un'intervista con GameInformer, il direttore creativo e scrittore di Remedy, Sam Lake, ha dichiarato che i due giochi sono indiscutibilmente collegati e il nuovo DLC non solo approfondirà questo legame, ma aiuterà i giocatori a scoprire cosa è accaduto nel finale di Alan Wake.

"Abbiamo questa opportunità di tornare indietro e vedere cosa è successo in Alan Wake e come lo vede il Bureau. Ecco, c'è stato questo evento sovrannaturale che è accaduto a Bright Falls e all'improvviso c'è questa terminologia. Abbiamo delle persone che dicono 'Ho amato Alan Wake, ma non ho capito cosa è successo e ora che ho giocato Control ho capito cosa è successo in Alan Wake!'.".

Nel caso non lo sapeste, in Control si ha a che fare con il Bureau, un'organizzazione specializzata nello studio di oggetti ed eventi paranormali o inspiegabili dalla scienza. In Alan Wake, invece, l'omonimo scrittore si ritrova in una cittadina controllata da una forza oscura che trasforma ciò che scrive in realtà. Inutile dire che i fan avevano ipotizzato un collegamento già da tempo.

Il DLC AWE non si limiterà quindi a definire un collegamento fra i due giochi, ma esplorerà direttamente gli eventi di Alan Wake, visti dagli occhi dell'agenzia:

"Posso dire che nel DLC scoprirete di più sulle ricerche del Bureau su quello che è accaduto in Alan Wake e su dove si trovano in questo momento.".

Ovviamente, ignoriamo ciò che verrà mostrato nel DLC, quindi non vediamo l'ora di scoprirlo di persona, con la speranza che, in futuro, questa espansione possa diventare il primo passo per il ritorno di Alan Wake in un sequel.

Voi che ne pensate? Vi piacerebbe vedere il ritorno di Alan Wake? Oppure credete che Control sia un'IP più interessante per un sequel?

Nel frattempo, vi ricordiamo che il primo DLC di Control, The Foundation, è già disponibile su Xbox One, PC e PS4.

