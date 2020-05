Oculus Quest e Rift S compiono un anno: la società festeggia con importanti novità

Oculus festeggia l'anniversario dei suoi visori, Quest e Rift S. Oltre a ringraziare la community che si è sviluppata intorno ai due device lanciando dei saldi sui contenuti per Quest e Rift S che saranno disponibili dal 21 maggio, la società attraverso un comunicato stampa, presenta alcuni numeri sulla crescita dell'ecosistema VR e annuncia numerose novità.

L'anno scorso la società ha rilasciato l'hand tracking su Quest, una funzionalità sperimentale che permette agli utenti di usare le loro mani per interagire in VR senza controller. Inoltre, è stata lanciata un'anteprima SDK in modo che gli sviluppatori potessero iniziare a sperimentare questa nuova modalità di input. Da allora, il team ha continuato a migliorare l'hand tracking su Quest, aggiungendo al contempo altre caratteristiche e funzionalità. Con il prossimo aggiornamento del software di Quest in arrivo questa settimana, l'hand tracking passerà dalle "funzionalità sperimentali" al rilascio generale, e il 28 maggio verranno inclusi nell'Oculus Store titoli di terze parti che prevedono l'hand tracking. Ecco quali sono.

Elixir : esplorate un instabile laboratorio di alchimia per ottenere mani nuove e potenti, lanciare incantesimi, mescolare pozioni e infastidire un drago nauseato. Tutto questo provocherà un effetto inaspettato sulle vostre dita, e sarà solo colpa vostra...

The Curious Tale of the Stolen Pets : aiutate vostro nonno a risolvere il mistero degli animali rubati, esplorando meravigliosi mondi in miniatura realizzati dal nulla per la VR. Ogni mondo è unico, pieno di interazioni e di vita.

Waltz of the Wizard : un'esperienza che vi fa capire cosa significa avere poteri magici! Mescolate ingredienti arcani in un calderone per scatenare una magia creativa o distruttiva su un mondo completamente interattivo progettato per essere incredibilmente verosimile.

: un'esperienza che vi fa capire cosa significa avere poteri magici! Mescolate ingredienti arcani in un calderone per scatenare una magia creativa o distruttiva su un mondo completamente interattivo progettato per essere incredibilmente verosimile. Due esperienze immersive pluripremiate stanno per essere lanciate all'interno del Cinematic Narratives Set, entrambe con l'hand tracking su Quest. Con la voce di Colin Farrell, Gloomy Eyes racconta la storia di un ragazzo zombie e di una ragazza mortale che si innamorano, creando un legame profondo che nemmeno l'uomo più potente della città può distruggere. The Line ritrae un mondo di miniature dove la routine è fondamentale e tutto è sempre uguale, finché non lo è più. Dal 28 maggio potrete mettete le mani su questi film interattivi

Dopo aver sperimentato l'hand tracking, su Oculus Store troverete altri contenuti per fare una pausa o per fare un po' di palestra da casa. Il 25 maggio Beat Saber, il gioco musicale VR amatissimo dai fan, lancia 20 nuove beatmaps -10 con supporto a 360° e 10 con supporto one-saber. La scorsa settimana c'è stato anche il lancio di Tetris Effect - una rivisitazione per VR dell'amato rompicapo. Oltre a questo a partire da questa settimana, verrà testata la possibilità per gli utenti di postare all'interno dei gruppi di Facebook con il loro nome utente Oculus. Questo permetterà di connettersi con altri utenti di Oculus su Facebook per scambiare storie e condividere i successi in VR.

Man mano che sempre più persone lavorano da remoto, la VR può trasformare il modo in cui si collabora in modo da aiutare i team ad essere più produttivi da casa. Gli ambienti completamente immersivi possono migliorare la messa a fuoco, mentre l'interazione realistica degli avatar negli spazi di riunione virtuali permette di sentirsi più in contatto con i colleghi. Ecco perché la società introdurrà più applicazioni per la collaborazione e la produttività su Quest all'interno dell'Oculus Store nel corso di quest'anno, tra cui Immersed e Spatial.

Immersed aiuta ad ottimizzare la concentrazione e la produttività, sia da soli che in team, permettendovi di immergervi in uno spazio di lavoro VR privo di distrazioni. Immersed può essere connesso in modalità wireless all'Oculus Go, al Quest e al computer per avere fino a cinque schermi virtuali aggiuntivi, che possono essere condivisi multi-schermo con i colleghi. I colleghi possono teletrasportarsi nello stesso spazio per collaborare e persino utilizzare la stessa lavagna. I vari aggiornamenti includono la possibilità di collegare simultaneamente i computer ai visori, di personalizzare lo spazio di lavoro, la modalità di presentazione, la gestione dell'accesso al team/utente, l'integrazione del flusso di lavoro e altro ancora. Immersed sarà disponibile nell'Oculus Store su Quest da questa estate.

Spatial è una piattaforma di collaborazione AR/VR che permette alle persone di lavorare da remoto come se fossero nella stessa stanza, senza bisogno di videoconferenze o viaggi di lavoro. "Abbiamo visto un enorme aumento della domanda da parte di professionisti e aziende di tutte le dimensioni che devono ripensare i modelli di business mentre navigano in un territorio nuovo e sconosciuto", afferma Anand Agarawala, CEO e co-fondatore di Spatial. "La connessione non è mai stata così necessaria, sia a livello pratico che di produttività, ma ci aiuta anche a sentirci più vicini ai nostri colleghi, ai nostri collaboratori e ai nostri amici". Con Spatial possiamo sentirci come se fossimo di nuovo nella stessa stanza a lavorare fianco a fianco, cambiando all'istante la dinamica di ogni riunione". Spatial arriverà nell'Oculus Store nei prossimi mesi.

In ultimo, ma non meno importante, Oculus vuole ringraziare l'intera community. Il 21 maggio, in occasione dell'anniversario, inizieranno i saldi "A Year of Quest", per festeggiare un anno intero di giochi e intrattenimento VR. Tenete d'occhio l'Oculus Store per tutte le novità.