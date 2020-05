The Last of Us Parte II ha superato Spider-Man fra i titoli PS4 più pre-ordinati in Europa

The Last of Us Parte 2 è sicuramente uno dei giochi più attesi degli ultimi anni dagli utenti PS4. Il sequel del capolavoro Naughty Dog porta con se grandi aspettative, quindi non ci sorprende il sapere che si tratta anche di uno dei giochi con il più alto numero di pre-ordini in Europa.

Stando a quanto dichiarato a CNET dal CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, The Last of Us Parte II sta godendo di un impressionante numero di pre-ordini nel vecchio continente, tanto da aver già superato il precedente record detenuto da Marvel's Spider-Man, altra esclusiva PS4 uscita nel 2018.

In questo momento, Spider-Man è il titolo PS4 più venduto al mondo, con oltre 13 milioni di copie piazzate, quindi il fatto che il nuovo capitolo di The Last of Us l'abbia superato nei pre-ordini (almeno in Europa), può trattarsi del preludio di un nuovo successo. Per la cronaca, ricordiamo che il primo The Last of Us ha venduto più di 20 milioni di copie, fra la sua release originale su PS3 e l'edizione remastered su PS4.

The Last of Us Parte 2 ha le potenzialità (e l'hype) per diventare un successo stratosferico, nonostante lo sfortunato leak di cui è stato protagonista, il quale ha messo a nudo l'intera storia del gioco e spinto molti giocatori a ritirare il proprio supporto. Dalle dichiarazioni di Jim Ryan, in ogni caso, sembra che il fattaccio non abbia intaccato, almeno in maniera significativa, i numeri del pre-order; per i dati di vendita, invece, ci vorrà del tempo.

Cosa ne pensate? Ellie riuscirà a scalzare Peter Parker dal trono delle vendite? Per saperlo dovremo aspettare l'uscita del gioco, fissata per il prossimo 19 giugno.

Fonte: DualShockers