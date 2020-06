PS5 ed il sistema di raffreddamento del devkit: come funziona?

Il design di PlayStation 5 rimane ancora un mistero poiché Sony non ha svelato nulla a riguardo. Tuttavia lo scorso anno era trapelato in rete il devkit utilizzato dagli sviluppatori che ricordiamo ancora bene tutti proprio per la sua strana forma a V. Prendendo spunto da quell'immagine Let's Go Digital aveva creato diversi render della console.

Ora, mentre aspettiamo di sapere la forma definitiva di PlayStation 5, il sito descrive nel dettaglio il funzionamento del sistema di raffreddamento della console. La descrizione proviene da un brevetto pubblicato nella giornata di oggi che, appunto, si focalizza più che sul suo design, sull'effettiva funzione del dissipatore di calore. Il brevetto di 47 pagine intitolato 'Dispositivo elettronico' è stato depositato il 29 novembre 2019 da Sony Interactive Entertainment. L'ampia descrizione è accompagnata da varie immagini che mostrano il flusso d'aria dalla console. Anche tutte le parti di raffreddamento utilizzate sono descritte in dettaglio: ventole di raffreddamento, dissipatore di calore e alimentatore.

Questo dispositivo è composto da una pluralità di ventole di raffreddamento che forniscono aria al dissipatore di calore. Le ventole di raffreddamento creano flussi d'aria che attraversano il dissipatore di calore da un lato all'altro. La forma a V quindi non è stata progettata per puro senso estetico, ma consente di dividere la direzione dell'aria in due canali che consentono quindi di raffreddare la console in modo omogeneo.

Attualmente non sappiamo quando Sony presenterà al mondo la sua console: nella giornata di oggi la società avrebbe dovuto tenere un evento a riguardo, ma in seguito alle proteste che si stanno tenendo in America dopo la morte di George Floyd, l'evento è stato rimandato a data da destinarsi.

Fonte: Let's Go Digital