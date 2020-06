Xbox One ed Xbox Live ai tempi del Coronavirus hanno dato il via a '270 milioni di nuove amicizie'

La pandemia da Coronavirus ha costretto molti paesi ad attuare alcune misure per prevenire la diffusione di questa malattia. Molti hanno optato per il blocco delle aree costringendo molte persone ad un lockdown forzato in casa. Per molte community di gioco, è stato il momento di mettersi al passo con gli amici e giocare con i titoli presenti all'interno del lunghissimo backlog.

Il dirigente di Xbox, Phil Spencer ha rivelato alcune informazioni in una recente intervista con la BBC sulle statistiche delle relazioni con gli amici su Xbox Live. Secondo Spencer, il gioco è sempre stato un'attività sociale, il che significa che ha collegato molti giocatori in tutto il mondo, specialmente in questi tempi. Ha rivelato che ci sono stati oltre 270 milioni di nuovi rapporti di amicizia creati su Xbox Live.

Ciò significa che molte persone non solo hanno giocato con i propri amici, ma sono riusciti a far sbocciare nuove amicizie online da tutto il mondo. "In effetti, durante questo periodo di lockdown, abbiamo avuto oltre 270 milioni di nuove relazioni di amicizia create su Xbox Live. Quindi non solo le persone rimangono in contatto con i loro amici esistenti, ma trovano nuovi amici online mentre giocano insieme, il che è davvero grandioso" ha affermato Spencer.

Sempre durante l'intervista Spencer ha parlato della pandemia e della sua eventuale influenza sulle vendite della console next-gen, Xbox Series X che uscirà entro la fine dell'anno.

