L'anno scorso, nel 2019, l'intera community mondiale dei videogiocatori guardava al 2020 come ad uno dei periodi più interessanti per il medium nella recente memoria. Il già annunciato lancio delle nuove console di Sony e Microsoft, infatti, avrebbe influenzato parecchio tutti i consueti eventi annuali in cui le aziende si avvicendano sul palco per presentare al grande pubblico i loro prodotti di prossima uscita.

Nessuno, però, poteva aspettarsi l'arrivo di una pandemia globale che avrebbe letteralmente scardinato i piani di tutte le maggiori compagnie dell'industria le quali, a causa delle nuove regole di distanziamento sociale in vigore praticamente ovunque, hanno dovuto rinunciare alle tradizionali manifestazioni che richiamano centinaia di migliaia di appassionati da tutto il mondo.

Tra le vittime più illustri di questo flagello, c'è sicuramente l'E3: la più grande convention mondiale dedicata ai videogiochi, infatti, si sarebbe dovuta tenere in questi giorni a Los Angeles ma è stata cancellata per la prima volta dal 1995 a causa del Covid-19.

Ciò significa che dobbiamo rinunciare a tutti gli annunci legati ai videogiochi che abitualmente ci regalano sogni ed emozioni? Fortunatamente no. Grazie ad una serie di iniziative in streaming da fruire comodamente dai propri device casalinghi, alcuni dei principali esponenti del mondo videoludico hanno comunque allietato i fan sollevando il sipario sui loro progetti in sviluppo.

Nell'arco di una sola settimana, dunque, abbiamo potuto assistere all'evento di reveal della tanto agognata PS5 di Sony ma anche al panel del movimento Guerrilla Collective (una joint venture formata da alcune delle realtà più illustri nel campo dello sviluppo indipendente e non) e ai classici PC Gaming Show e Future Games Show che, come ogni anno, si occupano di approfondire alcuni dei titoli più attesi con gameplay e interviste inedite.

Dopo avervi parlato delle nostre sensazioni a riguardo della presentazione di PS5, vogliamo ora puntare i riflettori su alcuni dei progetti più interessanti che sono stati protagonisti degli altri tre appuntamenti.

MAFIA: Definitive Edition

To see this content please enable targeting cookies. Manage cookie settings

Non potevamo aprire questa lista se non con il tanto ambito remake del primo, immortale Mafia. Sviluppato da Hangar 13 e pubblicato da 2K, Mafia: Definitive Edition si presenta come una rivisitazione tecnologica completa del capostipite della serie che dovrebbe coniugare l'eccellente impianto narrativo dell'originale con un gameplay e una presentazione visiva più al passo coi tempi che corrono.

Il trailer (che trovate poco più sopra) è interamente realizzato col motore di gioco e ci permette di dare un primo sguardo alla straordinaria opera di restaurazione che Hangar 13 ha saputo confezionare, riportando in auge il classico del 2002. Se la nuova struttura di gioco e la rinnovata veste grafica dovessero dimostrarsi all'altezza della celebre narrativa del primo Mafia, questo remake è un prodotto che qualunque appassionato del medium videoludico non dovrebbe lasciarsi sfuggire per nessuna ragione.

Dopo aver lanciato le edizioni rimasterizzate del secondo e del terzo capitolo della saga, 2K si prepara a riportarci a Lost Heaven a partire dal 28 agosto 2020 su PS4, Xbox One e PC.

Quantum Error

To see this content please enable targeting cookies. Manage cookie settings

Il genere horror, nel mondo dei videogiochi, sta vivendo una seconda giovinezza. Dopo essere stato per anni associato esclusivamente a titoli del calibro di Resident Evil o Silent Hill, il terrore digitale sta assumendo forme sempre più particolari che offrono agli appassionati modi del tutto nuovi per ottenere quei brividi lungo la schiena che, un tempo, erano ad appannaggio esclusivo di cinema e letteratura.

Quantum Error è il nuovo progetto di TeamKill Media, uno studio indipendente formato da veterani del settore che hanno deciso di concentrare i propri sforzi sulla realizzazione di un horror in prima persona ambientato nello spazio profondo. Dai primi teaser che sono stati pubblicati, è facile scorgere l'influenza di veri e propri pilastri del genere come Doom 3, F.E.A.R. e il mai troppo compianto Dead Space (sacrificato sull'altare di scellerate strategie aziendali che hanno portato alla chiusura dei talentuosi Visceral Games).

Il titolo, previsto per l'uscita in esclusiva PS5 durante il 2021, dovrebbe configurarsi come un ibrido tra sparatutto in soggettiva e survival horror, dotato di un setting assolutamente intrigante (per quanto non originalissimo) e di una serie di tecnologie che dovrebbero garantire un impatto visivo totalmente next- gen. Lo attendiamo con trepidazione.

The Outlast Trials

To see this content please enable targeting cookies. Manage cookie settings

Rimaniamo nel campo degli horror con il nuovo progetto legato ad una delle IP più celebri e importanti degli ultimi anni. The Outlast Trials è il primo spin-off della serie Outlast, la quale ha saputo terrorizzare un'intera generazione di videogiocatori con due capitoli principali dotati di atmosfere agghiaccianti, tematiche adulte e soluzioni di gameplay piuttosto inedite, fino a quel momento.

Red Barrels, tuttavia, invece di lanciarsi nella creazione di un terzo episodio canonico, ha pensato di giocare con l'immaginario tipico della sua serie di punta, confezionando un prodotto dalla forte componente cooperativa in cui quattro giocatori dovranno allearsi per fronteggiare gli orrori che saranno posti sulla loro strada.

The Outlast Trials è un prequel della saga ambientato durante la Guerra Fredda in cui interpreteremo il ruolo di alcune cavie da laboratorio sottoposte a macabri esperimenti e che dovranno fare affidamento l'una sull'altra per poter sopravvivere e tornare a vedere la luce del giorno. Il gioco, presentato con un trailer assolutamente d'effetto, è atteso per il 2021 ma non è ancora chiaro quali saranno le piattaforme di riferimento.

Metal: Hellsinger

To see this content please enable targeting cookies. Manage cookie settings

Arriviamo ora al concept di gioco più fuori di testa tra quelli presentati nel corso delle tre conferenze. Metal: Hellsinger è una bizzarra commistione tra il gameplay di Crypt of the Necrodancer e l'immaginario tipico di giochi come Doom o Painkiller.

In sostanza, si tratta di uno sparatutto in prima persona in cui dovremo affrontare orde di mostri con un elemento caratteristico: tutte le azioni che vorrete compiere (movimenti, salti, spari e combattimento corpo a corpo) potranno essere eseguite solo a tempo di musica. Già, avete letto bene. La clip di presentazione rende ben chiaro questo concetto: il mirino al centro dello schermo è sormontato da due icone che si muovono a tempo con la soundtrack di sottofondo e potrete attaccare le creature demoniache che infestano il mondo di gioco solo quando gli indicatori sono perfettamente sovrapposti, proprio come nei migliori rhythm game.

La colonna sonora composta da brani heavy metal dai BPM elevatissimi, inoltre, è stata curata da alcuni celebri esponenti del genere come Matt Heafy dei Trivium, Mikael Stanne dei Dark Tranquillity, Björn Strid dei Soilwork e Alissa White-Gluz degli Arch Enemy: tanto basta per far salire il nostro hype alle stelle.

Baldur's Gate III

To see this content please enable targeting cookies. Manage cookie settings

Baldur's Gate III è senza ombra di dubbio uno dei titoli più attesi dell'anno. La nuova fatica di Larian Studios è il primo titolo legato alla proprietà intellettuale dei Forgotten Realms dai tempi di Baldur's Gate II: Shadows of Amn, capolavoro di Bioware classe 2000.

Il titolo è un gioco di ruolo single player di stampo piuttosto classico con visuale a volo di uccello e un approfondito set di regole proveniente direttamente dalla quinta edizione dei manuali del leggendario RPG cartaceo di Dungeons & Dragons.

Il sistema di combattimento, a differenza dei precedenti capitoli del brand, sarà basato su un sistema a turni che dovrebbe garantire una certa stratificazione alle battaglie e potrà contare su una componente cooperativa alquanto inedita per la saga.

D'altra parte il background di Larian, già responsabile della splendida serie Divinity, lascia ben sperare sulla buona riuscita del progetto che entrerà nel programma Accesso Anticipato nel mese di agosto. Se cercate ulteriori informazioni su Baldur's Gate III, potete leggere la nostra anteprima.

Twin Mirror

To see this content please enable targeting cookies. Manage cookie settings

Twin Mirror è il nuovo progetto di uno dei team più talentuosi al mondo nel campo delle avventure single-player story driven. Stiamo parlando di Dontnod, già creatori dei due capitoli di Life is Strange, di Vampyr e del bistrattato Remember Me.

La trama, questa volta, segue la storia del giornalista investigativo Sam Higgs che, dopo la morte del suo migliore amico, decide di tornare alla sua città natale, Basswood in West Virginia, per elaborare il lutto circondato da volti familiari e partecipare al funerale. Qualcosa però andrà storto. Dopo una nottata che non riesce a ricordare, Higgs si sveglia nella stanza di un albergo ricoperto di sangue, senza alcuna memoria su cosa sia successo.

Da qui partirà la sua ricerca della verità e dei segreti sepolti nella sua mente, in un'avventura che prende in presto le suggestive atmosfere si Twin Peaks ed Alan Wake. Twin Mirror arriverà su PS4, Xbox One e PC nel corso del 2020, pubblicato da Bandai Namco. Se volete ulteriori informazioni, potete consultare la nostra anteprima, realizzata in occasione della Gamescom 2018.

Remothered: Broken Porcelain

To see this content please enable targeting cookies. Manage cookie settings

Chiudiamo il trittico dei migliori horror presentati nel corso di questi eventi con Remothered: Broken Porcelain, nuova, attesissima opera dello studio italiano Stormind Games che, nel 2018, aveva catturato l'attenzione del pubblico grazie al suo Remothered: Tormented Fathers.

Quest'ultimo era riuscito a ritagliarsi un posto di rilievo nell'ambiente dei survival horror grazie ad una trama dai connotati molto adulti che toccava tematiche piuttosto delicate. Broken Porcelain, oltre a proporre soluzioni di gameplay più profonde e sfaccettate, dovrebbe offrire anche una storia completamente nuova che vedrà il ritorno di alcuni volti noti della serie alle prese con le minacce sovrannaturali che infestano l'hotel Ashmann Inn.

Remothered: Broken Porcelain è atteso per il 25 agosto 2020 su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Se non avete mai giocato Tormented Fathers, questo è il momento migliore per farlo!

Ghostrunner

To see this content please enable targeting cookies. Manage cookie settings

Ghostrunner è sicuramente uno dei titoli indie più affascinanti tra quelli inclusi in questo elenco. Sviluppato da One More Level, All In! Games, 3D Realms e Slipgate 6, le meccaniche alla base del gioco ricordano molto da vicino quelle viste in Mirror's Edge di Electronic Arts, seppure declinate nella loro accezione più action.

In Ghostrunner, infatti, vestiremo i panni di un ninja dotato di innesti cibernetici impegnato in una rocambolesca fuga da una struttura di massima sicurezza. Il setting, chiaramente ispirato alle migliori opere del genere cyberpunk, sembra sufficientemente caratterizzato da mantenere alto l'interesse del giocatore per tutta la durata dell'avventura mentre il gameplay ad altissima velocità presenta una struttura in stile trial & error adrenalinica e galvanizzante.

Questo nuovo, avvincente progetto è atteso per il 2020 su PS4, Xbox One e PC e promette di diventare un instant classic per tutti gli appassionati del genere. Anche in questo caso, per maggiori informazioni, possiamo proporvi la nostra anteprima che approfondisce molti degli aspetti che riguardano il gioco.

Liberated

To see this content please enable targeting cookies. Manage cookie settings

Liberated è il nome della nuova opera dello studio polacco Atomic Wolf, pubblicato da Walkabout Games. Si tratta, in buona sostanza, di un fumetto interattivo dalle tinte noir che ci porta in un mondo distopico in cui un governo totalitario ha imposto pesanti regole coercitive alla popolazione le cui libertà personali sono state notevolmente ridotte.

In contrapposizione a questo stato di polizia, troviamo il collettivo Liberated, un gruppo di hacker e ribelli fuorilegge che si oppone al controllo della legge eseguendo azioni di guerriglia e cavalcando la sottile linea che separa l'insurrezione dal terrorismo. Il fattore più interessante, però, è che gli sviluppatori hanno ben pensato di narrare la storia facendoci vedere sia il punto di vista dei Liberated che quello della polizia senza delineare precisamente cosa sia giusto e cosa sia sbagliato.

Il gameplay, invece, propone sezioni di shooting orizzontali, parti stealth e minigiochi particolari che garantiscono una certa varietà all'esperienza. Liberated è atteso per il 2020 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo alla nostra anteprima.

New World

To see this content please enable targeting cookies. Manage cookie settings

Chiudiamo la disamina con New World, il nuovo, attesissimo MMORPG di Amazon Game Studios. Dopo la cocente delusione derivante dal loro titolo di esordio, Crucible, New World rappresenta un'ottima occasione per correggere il tiro e rilasciare un titolo destinato a durare nel tempo.

Sia chiaro, la concorrenza rappresentata dai mostri sacri del genere come World of Warcraft, Guild Wars 2 o Final Fantasy XIV sarà difficile da pareggiare ma il titolo sembra avere le carte in regola per proporre un universo narrativo coeso, ricco e interessante. L'annuncio di una open beta per il 25 agosto, inoltre, dovrebbe dissipare gli ultimi dubbi circa la bontà della struttura di gioco.

Insomma, questi erano i titoli che più ci hanno colpito nel corso di questo bizzarro E3 alternativo. Ora tocca a voi! Fateci sapere nei commenti quali sono i progetti che più stuzzicano la vostra fantasia tra quelli presentati in questo fine settimana. La next-gen si avvicina a grandi passi ma anche l'attuale generazione sembra avere ancora in serbo numerosi titoli molto interessanti da seguire con attenzione. È un buon momento per essere videogiocatori!