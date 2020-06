PS5: i titoli esclusivi saranno fondamentali per dimostrare la potenza della console

La settimana scorsa abbiamo potuto dare uno sguardo al reveal di PlayStation 5 che ci ha consentito di vedere finalmente non solo il design della console next-gen, ma ci ha mostrato alcuni dei giochi che saranno disponibili in futuro.

Dei 28 giochi mostrati, nove provenivano dagli stessi studi di Sony, il che significa che saranno giocabili solo su PS5. Altri 14 erano quelli che sono noti come esclusive a tempo, il che significa che saranno prima disponibili su PS5 e potrebbero anche essere lanciati su PC. Le esclusive tuttavia sono sempre state i punti fondamentali che attirano i giocatori su una nuova console, ma durante tutti questi anni si sono via via dimezzati.

Negli ultimi anni Microsoft, in particolare, ha completamente cambiato il suo approccio ai giochi dei propri studi, offrendoli tutti su PC e Xbox e disponibili inoltre come parte di un abbonamento, Xbox Game Pass. Xbox ha anche ripetutamente affermato che, nel loro mondo ideale, i giochi Xbox sarebbero giocabili su qualsiasi schermo o dispositivo. Nel frattempo, i maggiori editori di giochi, tra cui 2K, Ubisoft ed EA, non creano quasi mai più un gioco per una singola piattaforma, vendendoli invece su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Tuttavia, Simon Rutter, EVP di PlayStation Europe, afferma che i giochi esclusivi di Sony sono "estremamente importanti. Più importante, penso, di quanto non siano mai stati. Grazie alla loro vicinanza ai progettisti del sistema, gli studi di PlayStation sono in grado di estrarre davvero il massimo dalle prestazioni della console e questo è un attributo davvero prezioso. PlayStation può fare affidamento su una rete di studi che può davvero mostrare le innovazioni che stiamo cercando di mettere in campo...le esclusive come Spider-Man o Horizon, sono giochi importanti a cui la gente vuole giocare".

Un altro esempio preso in esame è Gran Turismo 7: "Il franchise è stato sinonimo di PlayStation fino dagli anni '90" ha dichiarato Rutter "Gran Turismo 7 beneficerà di quasi ogni singolo miglioramento tecnologico che abbiamo in PlayStation 5. I tempi di caricamento saranno quasi nulla rispetto a quelli che sono stati in passato. Seduti davanti al volante, l'audio 3D consente di sentire il fragoroso rombo di una Ferrari dietro o di fronte a voi, e potete riconoscere la differenza tra questo e il rumore del motore di una Maserati. Alla guida dell'auto usando il controller DualSense, avrete una sensazione diversa nelle vostre mani se guidate su un asfalto liscio di una pista, rispetto ad una pista fatta di ghiaia".

Tra i giochi esclusivi di PlayStation 5 troviamo: Horizon: Forbidden West, Gran Turismo 7, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Demon's Souls, Returnal, Destruction All Stars, Sackboy: A Big Adventure, Ratchet and Clank: Rift Apart, Astro's Playroom. Le esclusive temporali mostrate durante l'evento invece sono: Bugsnax, Deathloop, Ghostwire: Tokyo, Godfall, Goodbye Volcano High, JETT: The Far Shore, Kena: Bridge of the Spirits, Little Devil Inside, Oddworld: Soulstorm, Project Athia, Solar Ash, Stray, Tribes of Midgard e The Pathless.

Fonte: The Guardian