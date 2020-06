Sky entra nel mondo della fibra e della banda ultralarga: nasce Sky WiFi

Sky ha tenuto nella giornata di oggi una conferenza stampa presentata dal CEO della società, Maximo Ibarra, in cui ha annunciato il suo debutto nel mondo della banda larga tramite Sky WiFi. Il servizio ultrabroadband promette una connessione veloce e stabile che si basa sulla nuovissima rete Ultra Network di Sky, disegnata attorno alle esigenze delle famiglie e nata per ottimizzare la qualità dello streaming e l'upload di contenuti. Attraverso una partnership con Open Fiber (e successivamente con Fastweb), il servizio punta a offrire un'eccellente velocità e stabilità, sfruttando il tratto di fibra che va dalla centralina all'abitazione.

L'offerta in dettaglio

La società ha investito 230 milioni di euro, assumendo inoltre 270 nuove persone che lavoreranno per offrire un servizio d'eccellenza tramite fibra a banda larga. Ma in che modo questa offerta si differenzia dalle altre? Sky Wifi si presenta come un'innovativa rete broadband che nasce per ottimizzare la qualità della linea internet - a partire dallo streaming e l'upload di contenuti - in qualsiasi momento, anche nelle ore di punta e a prescindere da quanti device siano connessi contemporaneamente. Il nodo centrale è SKY WIFI Hub, il "router" costituito da apparati intelligenti che riescono a bilanciare la capacità di banda non solo in determinati orari del giorno ma anche a seconda della città, offrendo una fibra altamente personalizzabile a seconda delle necessità di ogni famiglia.

Velocità di download ed upload e disponibilità

Sky WiFi da oggi è disponibile in 26 città, ma entro quest'estate la società ha in programma di estendere il servizio fino a 120 città italiane. Per compensare laddove la fibra non è ancora inserita a pieno, Sky si avvalerà della collaborazione con Fastweb. Durante la presentazione è stata mostrata sia la velocità in download, che si aggira intorno ad 1GB/s che quella in upload che arriva a 300 MB/s. L'aspetto peculiare è proprio Sky WiFi Hub, che grazie ad un algoritmo intelligente impara le esigenze di ogni membro della famiglia, adeguando la capacità della banda larga e soprattutto evitando dispersione di dati. In pratica, tutti i membri della famiglia possono trarre vantaggio dalla connessione che si distribuisce in modo uniforme senza cali di banda, perfetto per chi ad esempio adora giocare in multiplayer.

Accessori e device: tutto per sfruttare al meglio la connessione

Sky offre non solo Sky WiFi Hub, ma anche una serie di device e servizi che consentono di personalizzare pienamente la connessione. Tra questi i WiFi Pods, piccoli device user friendly che vengono inserite all'interno della presa elettrica per estendere la copertura della rete wireless in abitazioni superiori ai 100 mq o comunque su più piani. Oltre a questi, Sky ha progettato inoltre una comoda e pratica App che consente di avere accesso a moltissime funzioni tra cui: programmazione della connessione in determinati orari del giorno, sistema parental control, gestire il tempo massimo di utilizzo, modifica della password e molto altro ancora.

Offerte e prezzi

Ad oggi l'offerta Sky WiFi è dedicata esclusivamente ai clienti Sky (ma l'obiettivo della società a medio termine è quello di raggiungere tutte le persone che vogliono usufruire di questo servizio), che potranno scegliere tra tre diverse opzioni:

Smart - 29,90 euro al mese con attivazione di 49 euro

Fibra Ultraveloce fino ad 1 GB

Sky WiFi Hub intelligente e potente

App Sky WiFi

Ultra - 32,90 euro al mese con attivazione di 99 euro

Fibra Ultraveloce fino ad 1 GB

Sky WiFi Hub intelligente e potente

App Sky WiFi

Ultra WiFi per case più grandi o su più piani

Ultra Plus - 37,90 euro al mese con attivazione di 99 euro

Fibra Ultraveloce fino ad 1 GB

Sky WiFi Hub intelligente e potente

App Sky WiFi

Ultra WiFi per case più grandi o su più piani

Chiamate illimitate nazionali

Maximo Ibarra, CEO di Sky.

Inoltre, qualunque sia la scelta degli abbonati, Sky offrirà i primi tre mesi gratuiti ed il costo di attivazione del servizio sarà compreso nel prezzo. Per chi invece sceglie le soluzioni "Ultra" e "Ultra Plus" il costo di attivazione sarà di 50 euro, anziché 99. Per tutte le informazioni sulla copertura e molto altro potete visitare il sito ufficiale.