Injustice: Gods Among Us è gratuito per sempre su PC, Xbox One e PS4: ecco come ottenere una copia

Le ultime settimane sono state piene di giochi gratuiti, da enormi titoli come Grand Theft Auto V offerto da Epic Games Store fino a titoli più piccoli ma comunque degni di nota, come LEGO Ninjago Movie Video Game. Oggi invece è il turno di Injustice: Gods Among Us che viene offerto gratuitamente per tutti i possessori di Xbox, PS4 e PC.

Per chi possiede una Xbox, il debutto di Injustice del 2013 si presenta sotto forma di uscita per Xbox 360, ma grazie alla retrocompatibilità è possibile giocarlo anche su Xbox One. Tutto ciò che dovete fare è recarvi nel vecchio negozio Xbox 360 per reclamarlo. I proprietari di Xbox One che lo aggiungono all'elenco dei giochi possono quindi installarlo tramite la selezione di "i miei giochi" della propria console.

Poche ore dopo la rivelazione gratuita su Xbox, anche PlayStation Store ha confermato che Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition è ora gratis su PS4; per riscattarlo visitate la pagina del gioco su PS Store e cliccate su Scarica. Infine, la copia gratuita su PC è disponibile su Steam e quanto pare è già scaricabile.

"Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition migliora la nuova saga di NetherRealm Studios. Con 6 nuovi personaggi giocabili, oltre 30 nuovi costumi e 60 nuove missioni S.T.A.R. Lab, questa edizione picchia duro. Oltre alle icone di DC Comics come Batman, Joker, Lanterna Verde, Flash e Superman, l'ultimo titolo del pluripremiato team presenta una storia profonda e originale. Eroi e criminali si affronteranno in epiche battaglie, in un mondo in cui è difficile distinguere il bene dal male" recita la descrizione del gioco.

Che ne pensate? Lo scaricherete? Fatecelo sapere nei commenti.

Fonte: Forbes