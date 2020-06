Titanfall 2 sta vivendo una piccola rinascita grazie alla recente uscita su Steam

Nelle ultime settimane, Electronic Arts ha deciso di pubblicare alcuni dei suoi titoli più noti su Steam, tornando sulla piattaforma Valve dopo anni di indipendenza. A causa del suo ingresso nel mondo dei negozi virtuali, avvenuto con la piattaforma Origin, la compagnia aveva completamente rimosso il suo supporto al negozio di Gabe Newell, optando per vendite PC "dirette".

La recente inversione di rotta ha portato nuova vita nei titoli EA, i quali stanno tutt'ora beneficiando di nuove vendite e nuovi giocatori. Fra di essi, quello che più di tutti gli altri sta finalmente ricevendo giustizia è Titanfall 2.

Il famoso FPS di Respawn nacque sotto una stella molto sfortunata: pubblicato inspiegabilmente a cavallo fra Call of Duty e Battlefield, il titolo soffrì di vendite molto esigui, nonostante recensioni altamente positive. In fondo, come poteva un FPS, di qualsiasi natura, sperare di spuntarla contro le due serie più famose al mondo?

A causa di ciò, EA decise di relegare l'IP in un cassettino e di lasciarla dormire per molto tempo. Fortunatamente, Respawn è tornata alla carica con altri titoli di successo come Star Wars Jedi Fallen Order e Apex Legends, (fra l'altro ambientato nello stesso universo di Titanfall), quindi il team di sviluppo non ha sofferto molto.

Nonostante questo, i fan della serie non hanno dimenticato lo sfortunato secondo capitolo e hanno deciso di mostrare il proprio supporto, acquistandolo nuovamente su Steam. In questo preciso momento, Titanfall 2 è giocato da quasi 8.000 utenti di Steam, non tantissimi, ma abbastanza per farlo entrare nella classifica dei 100 titoli più giocati in questo momento.

La nuova iniezione di giocatori farà sicuramente bene alla modalità multiplayer, ma permetterà anche ai nuovi utenti di scoprire la tanto amata modalità single-player, ritenuta una delle migliori nel genere FPS.

Se siete interessati a scoprirne di più, potete sempre dare un'occhiata alla pagina Steam di Titanfall 2 a questo indirizzo. Che ne pensate? Contenti di questa "ripresa"?

