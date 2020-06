Cyberpunk 2077 rinviato per aggiungere la modalità VR?

CD Projekt RED è in modalità di anteprima con i giornalisti di tutto il mondo che stanno mettendo le mani su Cyberpunk 2077 per la prima volta. Anche la settimana scorsa il gioco è stato rinviato, un gran numero di giornalisti sta preparando le proprie idee sull'esplorazione di Night City in vista di una diretta streaming di Night City Wire prevista per il 25 giugno. Oggi, una foto è apparsa online in uno degli eventi della stampa cinese che mostra una curiosa configurazione VR che potrebbe suggerire alcune nuove funzionalità VR in arrivo su Cyberpunk 2077.

Nella foto si possono notare grandi tapis roulant VR neri. I tapis roulant KAT Walk Mini costano circa 3.000 dollari ed aggiungono pieno movimento a qualsiasi titolo VR senza la necessità di compatibilità specifica da parte degli sviluppatori. Secondo l'utente di Reddit Server16Ark, l'immagine è tratta dal recente evento stampa cinese per Cyberpunk 2077. Alla stampa è stato permesso di giocare a Cyberpunk 2077 per quattro ore dopo aver completato il tutorial (e presumibilmente la modalità di creazione del personaggio). Sullo sfondo dell'immagine ci sono un paio di tapis roulant KAT Walk Mini VR.

Secondo quanto riferito quindi, il rinvio di Cyberpunk 2077 potrebbe essere causato dall'implementazione di elementi VR al gioco. Ovviamente si tratta solamente di ipotesi e CD Projekt RED non ha dichiarato nulla a riguardo.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 sarà disponibile dal 19 novembre su PC, Xbox One e PlayStation 4. Il gioco arriverà anche sulle console di prossima generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X.

Fonte: Wccftech