Minecraft: un fan sta ricreando l'intera regione di Kanto

Un volenteroso fan del mondo dei Pokémon ha recentemente deciso di ricostruire l'intera mappa di Kanto, al momento il tutto non è ancora stato completato ma l'utente ha pubblicato su Reddit i suoi progressi.

Come vedete dall'immagine sottostante, si tratta della versione Rosso Fuoco e Verde Foglia di Kanto. In ogni caso è possibile notare alcuni luoghi distintivi di questa regione come la palestra di Blaine, il centro di ricerca (in cui si possono revitalizzare i fossili), spostandoci vero est possiamo poi ammirare le Isole Spumarine, luogo in cui risiede il leggendario uccello di ghiaccio Articuno.

FONTE: VG247