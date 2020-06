Cyberpunk 2077 consentirà al protagonista di scalare gli edifici in specifici scenari

A quanto pare in Cyberpunk 2077 V sarà in grado di scalare alcuni degli edifici presenti nel gioco in scenari specifici. La rivelazione è stata fatta durante un'intervista in lingua tedesca, che è stata recentemente tradotta in inglese dall'utente di Reddit Moraez. Il level designer Miles Tost ha rivelato che V sarà in grado di arrampicarsi sugli edifici dall'esterno, ma solo in contesti specifici.

"V può arrampicarsi sui grattacieli in un contesto speciale, ad esempio in una missione o attività secondaria. Ma mentre vi arrampicherete, non assomiglierete a King Kong o Spiderman, ma più come a...V". Tost ha paragonato l'effeto a Mirror's Edge, ma in generale ci saranno più scene "da terra", anche se le azioni in verticale saranno importanti.

Il level designer ha inoltre parlato di The Witcher 3 e di come sia difficile paragonarlo con il nuovo gioco: "V è molto più veloce, significativamente più agile e ha accesso a più possibilità di guida rispetto a Roach. Ciò cambia il ridimensionamento del mondo. Quando vago per il mondo con Raoch per 10 secondi, ho una distanza totalmente diversa rispetto a quando guido dritto in avanti per 10 secondi con una macchina".

Cyberpunk 2077 sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC dal 19 novembre: il gioco arriverà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X.

Fonte: Wccftech