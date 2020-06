Cyberpunk 2077: alla scoperta dei tre prologhi diversi a seconda della storia di V

Cyberpunk 2077 ha semplificato un elemento del suo processo di creazione del personaggio che era presente nei primi momenti del progetto. Nel 2018, l'editor del personaggio mostrava che la storia del protagonista V veniva creata attraverso tre scelte uniche, ognuna con tre opzioni: un eroe dell'infanzia, un evento chiave della vita e la sua ragione per recarsi a Night City. Queste sembrano scelte semplici, ma era possibile mescolare queste opzioni, rendendo il tutto forse un po' troppo complicato, con un numero significativo di potenziali combinazioni per quanto riguardava le risposta.

Nella versione attuale di Cyberpunk 2077 ora è presente solo una scelta disponibile tra tre altri retroscena definiti. Questi tre si allineano ad alcune delle scelte viste nella precedente anteprima, ma risulta essere chiaramente un editor più snello. "Avere i giocatori a plasmare il retroscena di V attraverso una serie di scelte è stata una delle idee che stavamo prendendo in considerazione durante lo sviluppo dell'editor del personaggio. Tuttavia, più ne parlavamo, più sentivamo di voler rendere queste scelte più significative ed efficaci. È così che ci è venuta l'idea dei percorsi di vita", ha spiegato il quest designer di CD Projekt RED, Mateusz Tomaszkiewicz.

"Abbiamo pensato che sarebbe stato davvero bello per i giocatori essere in grado non solo di scegliere l'origine di V, ma anche di far loro vivere i suoi eventi in prima persona. Quindi, quando i giocatori iniziano per la prima volta il gioco, viene loro presentata una scelta dei tre percorsi di vita: Street Kid, Nomad e Corporate. Ognuno ha inizio in un posto completamente diverso e presenta una serie alternativa di ricerche prologo. I personaggi che incontrerete durante la vostra avventura noteranno anche la vostra provenienza, con il vostro percorso di vita che a volte vi darà accesso a determinate opzioni di dialogo uniche in questo contesto. Il nostro obiettivo era dotare i giocatori di altrettante opzioni di personalizzazione e di gioco, sviluppando allo stesso tempo queste prospettive totalmente diverse sul mondo di Cyberpunk 2077 per V come personaggio. Penso che il sistema dei percorsi di vita sia qualcosa che ci ha aiutato a fare proprio questo".

Insomma, per farvi capire meglio possiamo prendere come esempio Dragon Age Origins: a seconda del retaggio e della razza del personaggio scelto, questi aveva un prologo diverso dagli altri. Il Nomad inizierà il suo viaggio nelle Badlands, un'area desertica al di fuori di Night City, mentre il Corporate inizierà ovviamente con l'impiego di un potente padrone aziendale.

Sempre rimanendo in tema personalizzazioni, l'editor del personaggio ci consentirà di modificare il nostro personaggio con diverse acconciature, body modification e molto altro.

Cyberpunk 2077 sarà disponibile il 19 novembre per PC, Xbox One e PlayStation 4. A questo link potete dare uno sguardo alle nostre prime impressioni sull'anteprima.

Fonte: VG247