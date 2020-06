EGX 2020 cancellato e rimpiazzato con un evento tutto digitale

Alla fine non sorprenderà nessuno poiché in questi mesi abbiamo visto una serie di eventi cancellati, a partire dall'E3 2020, ma anche l'EGX 2020, che si sarebbe dovuto tenere a settembre, è stato cancellato a causa dell'emergenza COVID-19. Il team organizzativo opterà quindi per una sorta di evento digitale entro la fine dell'anno.

"È con il cuore pesante che dobbiamo annunciare la cancellazione di EGX 2020 a causa della pandemia di COVID-19" si legge nella dichiarazione. "Questa non è stata una decisione presa alla leggera. Dato il clima attuale, non saremmo stati in grado di organizzare lo spettacolo fantastico che i nostri fan si aspettano da noi. Grazie a tutti per il supporto e per averci accompagnato in questo momento difficile e per tutti coloro che hanno lavorato duramente per cercare di far sì che EGX 2020 accadesse. Siamo spiacenti di non poterti vedere di persona al nostro show come avevamo sperato, ma stiamo già programmando l'epico ritorno di EGX nel 2021".

"Tuttavia vogliamo continuare a fornirvi notizie sui giochi, quindi entro la fine dell'anno uniremo le forze con PAX Online per offrirvi un evento digitale 24 ore su 24, dal 12 al 20 settembre. Questo enorme spettacolo online celebrerà il meglio dei giochi da tutto il mondo, tra cui contenuti giocabili e molto altro".

La società ha dichiarato inoltre che chi ha acquistato anticipatamente il biglietto verrà interamente rimborsato.

Fonte: The Sixth Axis