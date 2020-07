Hellpoint, l'action che unisce Dark Souls a Dead Space, ha una data di uscita

L'imminente Souls-like di Cradle Games Hellpoint, ha ottenuto una demo prequel chiamata The Thespian Feast all'inizio di quest'anno e in seguito una beta chiusa. Invece di rilasciare Hellpoint al pubblico come titolo in accesso anticipato su Steam, tinyBuild e il team di sviluppo hanno rivelato recentemente la data di uscita. L'annuncio della data di uscita di Hellpoint è stato rivelato durante uno streaming con Delrith di The Angry Joe Show. Ebbene, Hellpoint sarà disponibile dal 30 luglio su PC, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

"Hellpoint è un RPG oscuro e impegnativo ambientato in un universo fantascientifico ricco di atmosfera in cui il confine tra scienza e occulto è sottile" si legge nella descrizione del gioco. "La stazione Irid Novo, un tempo l'apice glorioso dei traguardi umani, è ora devastata, completamente invasa da entità interdimensionali malvagie e dominata dalla volontà di malvagie Divinità cosmiche".

"Voi impersonerete una creatura dell'Autore criptico, creata e inviata per indagare su Irid Novo nel tentativo di comprendere la serie di eventi diabolici che hanno portato allo strano incidente noto come La Fusione".

Che ne pensate? Vi ispira? Fatecelo sapere nei commenti.

Fonte: Wccftech