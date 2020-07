Creaks, l'affascinante ed oscuro puzzle dei creatori di Machinarium e Samorost ha una data di uscita

Amanita Design, creatori di Machinarium e Samorost, hanno annunciato che il loro nuovo puzzle game dalle tinte oscure, Creaks, sarà disponibile dal 22 luglio su PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch.

Creaks è stato inizialmente annunciato alla fine del 2018, ed è un nuovo approccio per Amanita in quanto evita il solito modello in stile punta e clicca dello studio in favore di un'esperienza più vicina a un puzzle-platform. Tuttavia, nonostante il cambio di genere, Creaks vede il timbro di Amanita in tutto e per tutto, presentando un viaggio cupamente surreale e ricco di atmosfera in nuovi strani e meravigliosi luoghi.

All'inizio di Creaks, uno strano evento porta i giocatori a staccare un angolo di carta da parati nella loro vecchia casa fatiscente, portando alla scoperta di un mondo completamente nuovo tra le sue mura, una vasta dimora che scende nelle profondità, dove abitano creature e mostri, i Creak appunto. "Trasformare queste creature in oggetti ordinari è la meccanica di gioco chiave, oltre a tirare leve, calpestare le piastre a pressione e manipolare l'ambiente per superare in astuzia i vostri nemici", spiega Amanita. Ci sono anche dipinti nascosti da trovare lungo la strada, che rivelano di più sul mondo inquietante di Creaks.

? Mark your calendar - Creaks is releasing on Windows, Mac, PlayStation 4, Xbox One, and Nintendo Switch next Wednesday, July 22! ?



Wishlist on Steam: https://t.co/rb8UolJuk9 pic.twitter.com/akv9fPAeYa — Amanita Design (@Amanita_Design) July 14, 2020

To see this content please enable targeting cookies. Manage cookie settings

To see this content please enable targeting cookies. Manage cookie settings

Che ne pensate? Acquisterete questo gioco? Fatecelo sapere nei commenti.

Fonte: Twitter