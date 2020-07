In Microsoft Flight Simulator sono presenti tutti gli aeroporti del mondo

Microsoft Flight Simulator conterrà tutti gli aeroporti del mondo, almeno secondo quanto riferito dagli sviluppatori. Ben 37.000 aeroporti sono stati modificati manualmente dallo studio di sviluppo.

In un video diario, Sven Mestas, capo progettista di giochi dello studio francese Asobo, rivela lo straordinario lavoro svolto dal suo team, che ha portato dai 24.000 aeroporti simulati nella FSX del 2006, a raggiungere l'obiettivo estremamente ambizioso fissato per il gioco di quest'anno. Aspettatevi quindi di vedere aeroporti di ogni tipo, dalle piccole piste di atterraggio in campagna agli iconici aeroporti internazionali, dagli aeroporti situati in piccole isole agli aeroporti adiacenti alle città. Gli aeroporti mostrati nel video includono l'aeroporto Szombathely in Bulgaria, l'aeroporto internazionale John F. Kennedy e l'aeroporto della contea di Aspen Pitkin.

Gli sviluppatori hanno utilizzato un processo in tre fasi e uno strumento appositamente creato per modificare le migliaia di aeroporti nel gioco. Innanzitutto, gli sviluppatori tracciano gli elementi logici direttamente sulla mappa della vista aerea del motore di ricerca Bing. Quindi tracciano il perimetro dell'aeroporto, seguito dalla pista, definendo le vie di rullaggio e posizionando i parcheggi secondo i dati del mondo reale. In secondo luogo, gli sviluppatori definiscono le superfici. Infine, la post-elaborazione viene automaticamente applicata tramite algoritmo.

To see this content please enable targeting cookies. Manage cookie settings

Vi ricordiamo che Microsoft Flight Simulator sarà disponibile su PC a partire dal 18 agosto.

Fonte: Eurogamer.net