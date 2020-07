Marvel's Avengers: in arrivo nuove date per la beta, ecco quando

Marvel's Avengers arriverà a settembre, ma circa un paio di settimane prima sarete in grado di provare il gioco attraverso una serie di beta. Crystal Dynamics ha annunciato le date del beta test per il suo prossimo titolo, ma prima di ciò, sarà disponibile una nuova diretta "War Table" programmata per il 29 luglio alle ore 19 (orario italiano) in cui ci verranno mostrati ulteriori dettagli.

"Abbiamo creato la versione beta in modo tale da poter sperimentare la maggior parte delle cose che farete nel gioco completo", ha affermato il direttore creativo Shaun Escayg. "Ciò significa giocare un pezzo della campagna originale Avengers per giocatore singolo, partecipare a missioni cooperative, sperimentare eroi e progressi nel mondo ed esplorare un nuovo tipo di missione di cui parleremo nel prossimo War Table il 29 luglio. Questa beta è succosa, ma è solo una piccola parte del gioco finito". Di seguito potete dare uno sguardo alle date:

7 agosto - accesso alla beta per i preordini PlayStation 4

14 agosto - accesso alla beta per i preordini Xbox e PC Preorder beta access begins, beta pubblica su PlayStation 4

21 agosto - open beta su tutte le piattaforme

Marvel's Avengers sarà disponibile dal 4 settembre su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Google Stadia.

Fonte: Rock Paper Shotgun