Ninja torna a sorpresa su Twitch con una live di Fortnite e fa il botto di spettatori

Tyler 'Ninja' Blevins è stato, in passato, un popolarissimo streamer di Fortnite, grazie alle sue live su Twitch che, quotidianamente, lo catapultavano in cima alla lista dei più seguiti sulla piattaforma.

La sua fama si è prontamente estesa anche al di fuori del titolo Epic Games, grazie ad apparizioni in programmi televisivi, linee di prodotti (specialmente articoli scolastici e gaming) che recano il suo marchio e perfino il ruolo di ospite d'onore ad un importante evento di Capodanno a Times Square.

Insomma, Ninja è sinonimo di successo inarrestabile, per questo motivo la piattaforma Mixer di Microsoft, desiderosa di imporsi come rivale di Twitch nel mondo dello streaming, decise di "appropriarsi" del talento dai capelli blu, staccando un assegno multimilionario. Da quel momento, Ninja iniziò a trasmettere le sue partite esclusivamente su Mixer, seppur con qualche palese differenza: il pubblico non era esattamente quello di Twitch e i numeri erano chiaramente inferiori.

Sfortunatamente, lo scorso 25 giugno, Microsoft annunciò la chiusura di Mixer (si ipotizza perché non riscuotesse abbastanza successo per giustificarne la prolungata attività), liberando tutti gli streamer acquisiti dai contratti di esclusività. Ora tutti, incluso Ninja, erano liberi di tornare a streamere su Twitch.

Ninja, tuttavia, non tornò su Twitch immediatamente e nemmeno annunciò un suo ritorno nelle settimane successive alla chiusura di Mixer. Alcuni ipotizzavano che fosse in trattativa per un nuovo contratto con Youtube o Facebook, come addirittura che avesse intenzione di creare una piattaforma tutta sua, co-diretta con altri top streamer come Shroud e Dr.Disrespect.

Mentre tutti si interrogavano sul futuro dello streamer, Ninja ha deciso di fare il suo ritorno su Twitch, con una live a sorpresa avvenuta poco fa. Si è trattato a tutti gli effetti di un "ritorno alle origini", in quanto era uno stream di Fortnite, giocato insieme al suo amico Dr. Lupo. La live ha ottenuto la bellezza di 95.000 visitatori, un numero sicuramente impressionante, anche se ben lontano dai picchi del suo periodo d'oro, durante il quale riusciva a toccare i 250.000.

Ovviamente, trattandosi di una live partita all'insaputa di tutti, coloro che hanno seguito lo stream hanno subito tempestato Ninja di domande e quesiti. La principale domanda riguardava naturalmente Twitch: Ninja sarebbe tornato a trasmettere le sue partite nella sua vecchia "casa", oppure si trattava solo di un ritorno passeggero?

Tyler non ha potuto rispondere direttamente alle domande, limitandosi comunque ad evidenziare come molte delle feature "premium" riservate ai top streamer di Twitch, come le funzioni di abbonamento, VIP e molte altre, non fossero più attive sul proprio canale. Inoltre, il ragazzo ha dichiarato quanto segue:

"Ok, ora sono occupato con una cosa, anche se non proprio. Ci sono ovviamente altre persone...".

To see this content please enable targeting cookies. Manage cookie settings

Il tutto è ovviamente molto vago, ma possiamo tirare delle ipotesi: è altamente probabile che Ninja stia trattando un altro contratto di esclusività con qualche piattaforma di streaming. In questo momento, potrebbe trovarsi nel mezzo delle trattative, tuttavia, dato che non è ancora stato firmato nulla, egli è tutt'ora un "libero professionista", in grado di trasmettere ovunque. Se il ragazzo tornerà su Twitch, allora potrebbe vedersi reintegrate le funzioni premium.

Voi cosa ne pensate? Secondo voi Ninja tornerà su Twitch?

Fonte: Dexerto