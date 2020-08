Call of Duty: Black Ops Cold War ora ha un sito con un evento ad agosto, annuncio a breve?

Le voci sul nuovo Call of Duty si fanno sempre più insistenti, dopo che Activision ha inviato alcune casse misteriose a diversi content creator, avvertendoli di non aprirle prima del 10 agosto. Finita l'attesa, oggi queste casse sono state aperte, ed il contenuto includeva un proiettore con dieci immagini diverse. Ogni content creator ha ricevuto un diverso lotto di immagini e, dopo averle messe insieme, i giocatori sono riusciti a scoprire un dominio che si dice sia un sito web teaser per Call of Duty: Black Ops Cold War.

Il sito web si chiama "Pawn Takes Pawn" e anche se il nome del sito Web non suona familiare, se si guarda il codice sorgente della pagina, è possibile individuare il nome di Activision. Secondo il sito web, qualcosa di importante accadrà alle 12:00 del 14 agosto. Anche se presumiamo che sarà la data dell'annuncio ufficiale di Call of Duty 2020, alcuni credono che venerdì, verrà svelato un nuovo pezzo del puzzle.

Raven Software e Treyarch, i team dietro Call of Duty 2020, hanno recentemente rivelato che presto ne sapremo di più sul prossimo titolo della serie. Diversi addetti ai lavori hanno già riferito che Call of Duty 2020 è un riavvio della serie Black Ops e che si focalizzerà sugli eventi del mondo reale durante l'era della Guerra Fredda.

HOW WE SOLVED THE HARDEST EASTER EGG IN CALL OF DUTY HISTORY!



Zombies community unmatched. ??? pic.twitter.com/lTq1vE061I — NoahJ456 (@NoahJ456) August 10, 2020

To see this content please enable targeting cookies. Manage cookie settings

Non ci resta quindi che aspettare il 14 agosto per saperne di più: ad ogni modo rimanete sintonizzati con noi per qualsiasi nuovo dettaglio che verrà annunciato da Activision.

Fonte: Dualshockers